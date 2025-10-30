坣娜疑胰臟癌離世 50歲後新診斷糖尿病恐為唯一警訊

歌手坣娜疑似因胰臟癌病逝，享年59歲。胰臟癌被稱為「癌王」，其惡性度高且診斷困難，林相宏醫師指出，糖尿病可能是早期發現胰臟癌的唯一機會，尤其50歲以後新診斷的糖尿病患者需特別留意。

歌手坣娜疑似因胰臟癌病逝，享年59歲。（圖／臉書「Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽」）

禾馨民權健康管理診所院長林相宏表示，胰臟癌最可怕之處在於約七成早期患者完全沒有症狀，而當出現症狀時，八成患者已經進展到第三期以後，錯過了手術治療的時機。這也是為何胰臟癌被視為癌症中的「癌王」，治療難度極高。

「血糖和胰臟癌是互為因果的兩個東西。」林相宏解釋，高血糖可能引起胰臟癌，而胰臟癌也會造成高血糖。這是因為胰臟癌會影響胰臟分泌胰島素的功能，同時增加身體的胰島素阻抗性，導致血糖升高。

研究顯示，胰臟癌患者在確診前三年就可能出現高血糖的徵兆。（示意圖／Pixabay）

研究顯示，胰臟癌患者在確診前三年就可能出現高血糖的徵兆。林相宏特別提醒，50歲以後新診斷的糖尿病患者，如果同時伴隨體重下降，未來三年內罹患胰臟癌的風險高達1%，是一般人的8倍，必須格外警惕。

