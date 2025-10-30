坣娜病中取消聚會嘆「可能沒辦法了」

坣娜（右二）、傅薇（左二）過去曾一起上節目，互動默契十足。（資料照片）

美聲天后坣娜曾唱紅〈奢求〉、〈自由〉等夯曲，日前傳出她生前罹患「癌王」胰臟癌，這2年發現癌症後，她大多時間都在休息養病，透過瑜伽來調整呼吸方式，飲食也很養生，豈料最終不敵病魔離世，享年59歲，震驚演藝圈。

坣娜生前熱心公益，在各界擁有好人緣，病逝消息一出後，讓許多親友悲痛萬分，好友傅薇憶起今年春天時，坣娜雖然身體深受病痛所苦，仍主動打給她說，「我記著要請妳喝咖啡的啊，但可能沒辦法了」，當時坣娜聲音明顯吃力，但仍堅強說：「我現在的聲音只能這樣，但我想跟妳說一下。」想起兩人過去的互動，傅薇十分不捨，盼坣娜一路好走，「那是我們最後的通話，但我好像有點懂，她一直那麼堅強、認真、優雅、溫柔。」

金曲台語歌王許富凱日前得知坣娜離世的消息，心情很震驚，「謝謝坣娜小姐留下這麼美好的歌曲，一路好走」，並曬出跟坣娜過往的合照，許富凱分享當年特地去支持坣娜演唱會，「很榮幸到了後台與她見了面，她非常親切，人散發出來的氣質非常的優雅，她在台上的一舉手一投足及談吐都是如此高雅，希望自己也可以跟她一樣。」