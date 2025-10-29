坣娜病榻要好友守密 鄭怡慟曝「在愛她的先生身旁過世」

鄭怡（上排左起）10年前和坣娜在TICC開唱。翻攝鄭怡臉書



坣娜今（10╱29）驚爆因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲，鄭怡在臉書追悼，還透露：「有1個好朋友在最後1年有常去看她，她非常低調而且要朋友保守祕密，千萬不可對外說。朋友說1個月前最後1次去看她，是哭著走出她的家門。」認為坣娜苦了一輩子，「最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的」。

鄭怡今晚在臉書哀痛表示：「今天看到坣娜過世的消息，心中萬般不捨，她是1個堅強又溫暖的女子，自己辛苦了大半輩子，當她結婚時很為她高興，終於有人可以好好照顧她了，誰知，惡耗來的太快……。」

2017年，坣娜與猶太企業家薛智偉結婚後淡出演藝圈，除擔任瑜伽老師外，還與老公成立占地632坪的「薛智偉坣娜猶台文化交流協會」（JTCA），鄭怡說：「我相信，以坣娜倔強好強的個性，肯定希望她美麗的倩影永遠留在大家心中，那個唱〈奢求〉、〈自由〉，美的讓人心碎的女子，她苦了一輩子，最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的。」

其實鄭怡與坣娜的交集不多，但卻留有很鮮明的記憶，「她年輕時有在士林開過1間很有品味的咖啡廳，我們一些朋友曾去找她，美麗大方的老闆娘有著出色的外表，卻只願靠自己1個人撐起人生，很令人敬佩」。

曾出過車禍的坣娜，靠著練瑜伽走出來，甚至成為瑜伽老師，鄭怡回憶：「10年前我們曾經在TICC一起辦過一場演唱會，那次我因為嚴重聲帶紅腫，完全唱不出聲音，絶望又孤獨1個人在台灣，坣娜問：有什麼可以幫妳的？我還回她，你們幫我多唱一點，我對不起買票的歌迷。」熱心的坣娜還錄了一段影片教她呼吸和瑜伽動作，並分享自己出車禍後靠瑜伽康復的經驗，鄭怡說：「我永遠忘不了當年送暖的她，永遠記得美麗又善良的坣娜。」

