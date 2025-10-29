坣娜病榻要好友守密 鄭怡慟曝「在愛她的先生身旁過世」
坣娜今（10╱29）驚爆因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲，鄭怡在臉書追悼，還透露：「有1個好朋友在最後1年有常去看她，她非常低調而且要朋友保守祕密，千萬不可對外說。朋友說1個月前最後1次去看她，是哭著走出她的家門。」認為坣娜苦了一輩子，「最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的」。
鄭怡今晚在臉書哀痛表示：「今天看到坣娜過世的消息，心中萬般不捨，她是1個堅強又溫暖的女子，自己辛苦了大半輩子，當她結婚時很為她高興，終於有人可以好好照顧她了，誰知，惡耗來的太快……。」
2017年，坣娜與猶太企業家薛智偉結婚後淡出演藝圈，除擔任瑜伽老師外，還與老公成立占地632坪的「薛智偉坣娜猶台文化交流協會」（JTCA），鄭怡說：「我相信，以坣娜倔強好強的個性，肯定希望她美麗的倩影永遠留在大家心中，那個唱〈奢求〉、〈自由〉，美的讓人心碎的女子，她苦了一輩子，最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的。」
其實鄭怡與坣娜的交集不多，但卻留有很鮮明的記憶，「她年輕時有在士林開過1間很有品味的咖啡廳，我們一些朋友曾去找她，美麗大方的老闆娘有著出色的外表，卻只願靠自己1個人撐起人生，很令人敬佩」。
曾出過車禍的坣娜，靠著練瑜伽走出來，甚至成為瑜伽老師，鄭怡回憶：「10年前我們曾經在TICC一起辦過一場演唱會，那次我因為嚴重聲帶紅腫，完全唱不出聲音，絶望又孤獨1個人在台灣，坣娜問：有什麼可以幫妳的？我還回她，你們幫我多唱一點，我對不起買票的歌迷。」熱心的坣娜還錄了一段影片教她呼吸和瑜伽動作，並分享自己出車禍後靠瑜伽康復的經驗，鄭怡說：「我永遠忘不了當年送暖的她，永遠記得美麗又善良的坣娜。」
更多太報報導
王子被控與粿粿「婚內出軌」 經紀公司表態了
坤達暫退出《玩很大》代班人選曝光 「ENERGY」2閃兵休團財損近億
鬼鬼聞王子介入粿粿婚姻急切割 曝取關炎亞綸真實原因
其他人也在看
影/坣娜認「愛情應越陳越香」交往男友27年 甜嫁百億富商尪圓夢
台灣女歌手坣娜驚傳紅斑性狼瘡舊疾復發，已在10月16日病逝，享年59歲。她與前男友交往27年後分手，之後嫁給猶太裔美籍富商，她曾透露愛情應該像老酒「越陳越香」，不該因為變成家人就淡去。中天新聞網 ・ 18 小時前
李麗芬悼「臭坣娜」：少了一個可以嫉妒的對象
59歲美聲天后坣娜本月16日因胰臟癌病逝，低調的她生前要求家人不要對外公開消息，安靜優雅地走完人生最後一程，消息傳開，不少藝人都發文哀悼；唱紅〈得意的笑〉、〈愛江山更愛美人〉的另一位女歌手李麗芬忍不住發文抱怨坣娜悄悄離世，說：「臭坣娜，我才驚覺，我少了一個可以嫉妒的對象」。中時新聞網 ・ 3 小時前
59歲坣娜生病要求朋友保密 大咖天后揭她在老公旁邊過世
美聲天后坣娜驚傳在10月16日病逝，享年59歲。她除了深受罹患紅斑性狼瘡所苦，圈內更傳出她罹患癌症的消息，她都低調不願證實。民歌天后鄭怡稍早發聲悼念，透露坣娜對於生病的事情非常低調，「有一個好朋友在最後一年有常去看她，她非常低調，而且要朋友保守秘密，千萬不可對外說。朋友說一個月前最後一次去看她，是哭自由時報 ・ 18 小時前
坣娜真正死因曝光！罹患癌王「胰臟癌」拒聚會獨扛病痛 在丈夫身旁離世
影視歌三棲的藝人坣娜，驚傳於10月16日因病辭世，享年59歲。她長年飽受紅斑性狼瘡與1993年重大車禍後遺症所苦，根據知情人士證實，過世原因是罹患胰臟癌，最後在丈夫薛智偉的身旁安詳離世。鏡報 ・ 15 小時前
戀情動人！坣娜分手27年男友 終與「280億猶太富商老公」訂下
歌手坣娜（本名蔡宜樺）有《奢求》、《自由》等知名歌曲，沒想到今（29）日驚傳病逝，據了解是因紅斑性狼瘡舊疾復發，享壽59歲。驚人的是，坣娜在與現任丈夫、猶太商人薛智偉（Jeffery Schwartz）結婚前，曾有交往27年的男友，兩人因未積極討論婚嫁、感情淡化，最終協議分手，之後坣娜剛好碰上正逢喪妻之痛的薛智偉，兩人理念相似，互相依靠譜出新戀情。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
坣娜病逝消瘦身影曝光！摯友曝生前最後通話：可能沒辦法了
美聲天后坣娜驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲。她生前對病情相當低調，始終未對外透露。歌手傅薇透露，今年春天曾接到坣娜親自來電，沒想到成了最後的通話。傅薇昨晚在臉書發文：「今年春，她打給我說，『我記著要請妳喝咖啡的啊，但可能沒辦法了。』」當時坣娜聲音明顯吃力，仍不忘告知好友近況。自由時報 ・ 6 小時前
坣娜胰臟癌過世丈夫陪伴身旁 鄭怡憶她「是一個堅強又溫暖的女子」
今（29日）晚傳出坣娜已在10月16日離開人世，死因疑因為紅斑性狼瘡復發，隨後又有消息指出，她實際是因不敵胰臟癌辭世，整個過程相當低調，甚至要求親人不得對外透露，據悉，她最後一刻丈夫薛智偉陪伴在側。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
51歲嫁猶太富商「如童話故事」 坣娜淡出演藝圈「投身猶太文化」：一切老天注定
「美聲歌后」坣娜今天（10╱29）傳出病逝消息，享年59歲，消息傳出讓所有歌迷粉絲心碎。她曾經演出《還君明珠》、《情定少林寺》等戲劇頗受歡迎，後期因《奢求》、《自由》等情歌霸榜KTV歌單。不過，坣娜情路坎坷，她曾有一位愛情長跑27年的男友，兩人疑似未論及婚嫁，感情變淡後，兩人分手陷入低潮。當時朋友牽線下，認識了前妻病逝的猶太裔美籍富商薛智偉（Jeffery Schwartz），兩人感情升溫，2017年坣娜終於步上紅毯，淡出演藝圈的她，近年隨著夫婿推廣猶太文化，投入「JTCA猶台文化交流協會」及「猶太文物博物館」的籌辦。如今坣娜仙逝，除了家人遺憾不捨外，更讓粉絲痛心。太報 ・ 17 小時前
坣娜離世享年59歲 好友鄭怡證實噩耗「在愛她的先生旁過世」
【緯來新聞網】坣娜（原名唐娜）唱紅〈奢求〉、〈自由〉等歌曲，今（29日）傳因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於緯來新聞網 ・ 18 小時前
結束27年長跑戀情遇真愛老公 坣娜：「他讓我學會不用總是堅強」
坣娜的情感世界充滿戲劇性，也見證了她的成長與人生轉折，她19歲初識髮型師Kelvin，愛情長跑27年仍選擇分手，不過隨後遇見猶太裔美籍薛智偉，並於2017年低調完婚。坣娜曾說，薛智偉讓她學會不用一直表現得堅強，也可以只是個普通的太太。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
坣娜在摯愛尪身旁離世！民歌天后證實了 悲曝「最後見面」他哭著走出門
鄭怡稍早在臉書粉專表示，自己今天看到坣娜過世的消息，心中萬般不捨，「她是一個堅強又溫暖的女子，自己辛苦了大半輩子，當她結婚時很為她高興，終於有人可以好好照顧她了，誰知，噩耗來的太快」。鄭怡坦言，她和坣娜的交集並不多，但記憶非常鮮明，還記得對方曾在士林開咖...CTWANT ・ 17 小時前
製作人證實坣娜死訊！悲慟喊：很不捨
華語歌壇知名女歌手坣娜（原名唐娜）今（29日）傳出已於10月16日病逝，享年59歲，消息震驚了演藝圈及廣大歌迷，製作人張曼芸在得知噩耗後表示，雖然有心理準備，但仍感到非常不捨。中天新聞網 ・ 18 小時前
坣娜疑胰臟癌離世 50歲後新診斷糖尿病恐為唯一警訊
歌手坣娜疑似因胰臟癌病逝，享年59歲。胰臟癌被稱為「癌王」，其惡性度高且診斷困難，林相宏醫師指出，糖尿病可能是早期發現胰臟癌的唯一機會，尤其50歲以後新診斷的糖尿病患者需特別留意。中天新聞網 ・ 3 小時前
59歲坣娜傳病逝後粉專突發文 友曝每年固定行程卻等不到她
【緯來新聞網】坣娜驚傳過世、享年59歲，陸續不少人出面回憶老友，就在眾人都聯繫不上她之際，其私人臉書緯來新聞網 ・ 17 小時前
獨家／邱澤寵妻放閃 扛最帥奶爸被讚「神隊友」
邱澤升格當爸爸後簡直判若兩人，儘管面對媒體仍然話不多，但談起兩個多月的兒子會露出幸福洋溢的甜笑，比熱戀還甜蜜，她也被許瑋甯讚是「神隊友」。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
坣娜最後身影曝光 斷聯3個月好友揭遺憾無常
美聲天后坣娜傳出因紅斑性狼瘡舊疾復發，不幸在10月16日病逝，享年59歲，她已經長達5個月沒有更新社群，6月發文談到「人生是一趟單程票，不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事，也不要去做害人害己的行為。」是她最後的公開發文。坣娜的好友田定豐也在社群不捨發聲，透露已經有兩三個月沒有聯繫了，「我整個人自由時報 ・ 17 小時前
坣娜病逝！民歌天后鄭怡發文悼念曝「她要朋友保守祕密⋯」
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享年59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，16日就已經病逝，她粉專發文停在6月8日，開頭就寫著「人生是一趟單程票。」似乎早就在暗示大家，而資深歌后鄭怡稍早發文悼念，也透露「有一個好朋友在最後一年有常去看她，她非常低調而且要朋友保守祕密，千萬不可對外說。朋友說一個月前最後一次去看她，是哭著走出她的家門。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
坣娜大15歲尪連經歷2任喪妻之痛 首任老婆是Melody前小姑
美聲天后坣娜本月中癌逝，享年59歲，她生前與男友愛情長跑27年，分手後嫁給身家280億猶太富商老公、大她15歲的薛智偉，兩人婚姻甜蜜，薛智偉喪妻之痛可想而知；而薛智偉過去也有一段婚姻，也因太太生病過世，婚姻畫下句點，而這第一任妻子正是女星Melody前夫吳育奇的姊姊。中時新聞網 ・ 4 小時前
坣娜病逝「疑留最後告別信」粉絲淚喊：天堂沒病痛
知名歌手坣娜（原名唐娜）於本月16日病逝，享年59歲，消息在29日曝光後震驚各界。沒想到稍早她的臉書帳號又突然轉發一支影片，內容是她早在2020年親自在YouTube上分享的影片，疑似成為她留給粉絲的最後一段「告別訊息」。中時新聞網 ・ 17 小時前
40歲女左臉發麻、牙齦痛找無原因 耳鼻喉科醫意外揪出「乳癌」真相
乳癌是我國女性癌症發生率第一名的癌症種類，同時也是十大癌症死因之一，因初期症狀不易察覺，被許多人輕忽。日前耳鼻喉頭頸外科醫師張家豪在粉專分享一名乳癌癌細胞轉移至下顎骨的罕見個案，讓他十分意外。太報 ・ 1 天前