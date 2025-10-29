坣娜病逝享年59歲 臉書突發文：祝福所有人能健康

歌手坣娜（原名唐娜），因紅斑性狼瘡舊疾復發，於10月16日病逝。（圖／翻攝自坣娜臉書）





以《奢求》、《自由》等經典歌曲風靡一時的歌手坣娜（原名唐娜），因紅斑性狼瘡舊疾復發，於10月16日病逝，享年59歲。消息傳出後，演藝圈友人與粉絲皆震驚哀痛。

根據《TVBS》的報導，音樂人田定豐表示，兩個月前才與坣娜聯繫，得知消息後難掩震驚；資深音樂人季忠平則透露，兩人原本計畫合作佛教音樂作品，未料如今天人永隔。製作人張光斗也在社群發文悼念：「妳自由了，佛菩薩會補償妳此生的辛苦。」並證實她於10月16日離世。追思會預計將於12月15日舉行。

據了解，坣娜出身清苦，14歲便開始打工扶持家計，出道於1986年，以《告別臨界》正式踏入歌壇，橫跨影視與音樂領域。她憑電視劇《還君明珠》中「楊虹」一角走紅，並曾代表台灣赴日本參賽奪冠，成為首位獲得國際音樂錄影帶大獎的台灣女歌手。

後期因車禍與健康問題淡出演藝圈，轉而投入瑜伽與公益，成立「坣娜瑜伽傳愛協會」，長期助養非洲兒童與病患，其善行令人敬佩。2017年她與身價百億的猶太籍丈夫薛智偉結婚，兩人透過媒體界友人介紹相識，婚後共同在台北成立猶太社區中心，包括猶太聖殿、浸禮堂與文物博物館等設施，是台灣首座猶太文化宗教園區。

坣娜6月8日在臉書貼文中寫下：「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！給自己時時處在正向、善言善語、善行的狀態、幫助自己善用這一趟難得的旅程！生命中常出現的好壞、對不同人來說感受可能很深、可能很淺、可能太長可能嫌不夠時間、但一切、都只是過程。有善即有惡、也不一定、 願多數人的極善、轉換也不少數人的極惡、一切走往和諧的起點與終點！祝福大家能曾經享受到一刻的真善美、就是宇宙給自己的祝福！」勉勵大家保持正向、善言善行。如今讀來，格外令人鼻酸。

消息曝光後，大批粉絲湧入她生前最後一篇貼文留言哀悼：「一路好走」、「願妳在另一個世界快樂自在」、「謝謝妳的音樂陪伴我青春」。

隨後坣娜的臉書又於29日晚間發表一段影片，內容為她生前以希伯來語演唱祈禱文的影片，文字中寫下，這首希伯來語歌曲是坣娜在三年前所學，歌詞是一篇為受瘟疫與災難折磨的人們祈求祝福與庇佑的祈禱文，「在這樣的疫情時期，我們不分宗教與國界，只希望上天能賜予眾人恩典與勇氣，懷抱感恩之心，願所有人都能健康、平安。」貼文則未多言，僅附上一個愛心符號。

這段影片出現於她的社群上，宛如是坣娜在天上留下的最後溫柔祝福，粉絲湧入留言區表達不捨：「妳回到天堂，終於沒有病痛折磨了」。



