坣娜病逝享年59歲 吳建恆曬最後碰面照深情讚她：華語歌壇第一「仙」

娛樂中心／綜合報導

歌手坣娜因罹患胰臟癌辭世，享年59歲消息一出震撼歌壇。（圖／翻攝自坣娜臉書）

資深歌手坣娜於本月16日因罹患胰臟癌辭世，享年59歲。消息昨天曝光後，演藝圈震驚不已。多年來她飽受紅斑性狼瘡與車禍後遺症折磨，卻始終以堅毅精神與溫柔嗓音，感動無數樂迷。知名主持人吳建恆在29日晚間在社群發文悼念，並曬出兩人最後合照，字裡行間充滿懷念與敬意。

吳建恆貼文中寫下：「我曾經跟Nana說，她才是華語歌壇第一個『仙』。」形容坣娜的氣質「溫暖、包容、優雅，一絲不苟地美美地給你看」，對待音樂與工作都極為嚴謹，但同時又不失溫柔與善意。

坣娜曾與吳建恆合作多次，同時也有私交。（圖／翻攝自吳建恆臉書）

兩人多次合作，吳建恆坦言，能與她共事是一段難忘的經歷，「她對作品的執著，是我永遠敬佩的典範。」他也回憶，某段時間坣娜在他錄音室附近開設餐廳，常主動邀請大家聚會，「每次都堅持請客。」吳建恆動情表示：「她其實知道我們的辛苦，那不是消費，而是鼓勵。」短短一句話，道出坣娜體貼溫柔的一面。

吳建恆在許多年以前就與坣娜合作，並曬出當年的舊照。（圖／翻攝自吳建恆臉書）

事實上，坣娜早在2020年底舉辦《愛是自由 Free to Love》演唱會時，就曾感性表示：「這可能是我人生最後一場演唱會。」當時吳建恆仍勸她「一定要繼續唱下去」。那場演出，她重新詮釋經典曲〈抱緊一點〉、〈奢求〉、〈退路〉、〈自由〉與〈你怎麼可以不愛我〉等經典曲，唱出歷經病痛後的生命厚度。

演唱會後，坣娜透露未來希望專注於瑜伽教學與身心修復，「音樂、人生與靈性都要自由」。吳建恆悼文中最後寫道：「Nana，謝謝妳給過我的鼓勵。願妳安息，得著自由。」一句深情話，讓無數歌迷再度潸然落淚。

