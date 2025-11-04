坣娜病逝享年59歲！昔受紅斑性狼瘡折磨，淡看病痛「就讓它經過」…最後貼文：別浪費時間執著不好的事
曾以《奢求》、《自由》等歌曲紅極一時的女星坣娜，驚傳於10月16日病逝，享壽59歲。坣娜曾遭遇嚴重車禍，多年來苦於紅斑性狼瘡宿疾，但多年來她以堅毅與溫柔面對病痛，從不怨天尤人。而她生前最後一篇貼文寫道：「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情。」
坣娜（原名唐娜）1986年以《告別臨界》出道，旋即以亮眼外貌與細膩嗓音受到矚目。她在影視歌三棲領域表現出色，尤其在電視劇《還君明珠》中飾演「楊虹」一角，讓她家喻戶曉。
一場車禍改變人生，從舞台走向靈修之路
然而，就在事業正盛之時，命運卻給了她一次重擊。1993年金鐘獎慶功宴後，坣娜遭遇嚴重車禍，被酒駕車輛攔腰撞上。她脊椎彎曲、內臟移位，額頭縫了8針，身體多處內傷。
儘管她休養1個月即重返工作，但車禍後陸續出現甲狀腺功能不足、自體免疫疾病與紅斑性狼瘡、僵直性脊椎炎…，全靠自學自修的瑜伽療癒身心。
多年來，她堅毅面對病痛，曾說：「那個痛是看不見的…但又想想，留下『這樣子』的我，代表的意義是什麼？我覺得老天可能就是讓我繼續留在演藝圈，否則應該讓我整個臉都毀了。」
坣娜以瑜伽療癒身心，並成立「坣娜瑜伽傳愛協會」，推廣健康與心靈平衡。她長期助養非洲兒童與病患，默默行善，溫柔堅定地散播愛與力量。
遇見靈魂伴侶，嫁入猶太富商之家
2017年，坣娜與身家逾280億的猶太裔美籍富商薛智偉結婚。兩人因共同的信念與慈善理念相知相惜。婚後，她淡出演藝圈，全心投入丈夫在台推動猶太文化的事業，協助建立台灣第一座猶太聖殿、浸禮堂與猶太文物博物館。
據《聯合新聞網》報導，坣娜2、3年前發現罹癌，近年大量減少與親友聚會，友人聽聞噩耗，數度說不出話，直呼：「她真的是很善良的人，人美心也美。」
猶太文物博物館內工作人員則透露，近年來坣娜因身體狀況不佳，鮮少公開露面，但仍堅持在幕後關懷社群與推廣活動。她與丈夫常在大安森林公園散步，相知相伴的畫面，成為她晚年最溫暖的寫照。
▲翻攝自坣娜臉書。
生死無懼，用「平衡」面對人生
《今周刊》於2024年初專訪坣娜，當時她提到「平衡」是開給自己的藥方，不論面對成功或病痛，都應學會適時地後退與照顧自己。
「人是需要平衡的。如果你本來就是個非常在乎自己的人，請你往後退一點，」別把自己逼得太緊，後退幾步求取平衡，「又或者像我們這樣不在乎自己的人，就要往前走一點，稍微注意一下自己。」
坣娜也提到，「感謝種種經歷，我們碰到很多挑戰的時候，不要一直去鑽它有多困難，其實可以試著練習鼓勵自己，然後在某一刻，你或許會暫時忘了傷心，一次、兩次……。」
她臉書最後一則貼文停留在6月8日，似乎早有預兆，她寫道：
「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！
給自己時時處在正向、善言善語、善行的狀態、幫助自己善用這一趟難得的旅程！
生命中常出現的好壞、對不同人來說感受可能很深、可能很淺、可能太長可能嫌不夠時間、但一切、都只是過程。」
紅斑性狼瘡的八大早期徵兆
紅斑性狼瘡（Systemic Lupus Erythematosus，SLE）是一種自體免疫疾病，當身體的免疫系統錯把自身細胞當作「敵人」攻擊時，皮膚、頭髮、關節、腎臟與甲狀腺等器官都可能受到波及。由於症狀多變且廣泛，患者常被誤診為憂鬱症或慢性疲勞而延誤治療。
醫師提醒，有8種早期警訊值得留意：
1、臉部出現典型的「蝴蝶型紅斑」或皮膚紅疹；
2、持續微燒、體溫介於37.5至38度；
3、明顯疲憊，即使睡飽仍覺得虛弱；
4、掉髮或頭皮禿斑；
5、關節腫痛、晨僵不適；
6、眼乾嘴乾、分泌減少；
7、下肢腫脹或尿液異常，可能與腎臟炎症有關；
8、甲狀腺機能低下，導致情緒不穩、體重增加與倦怠。
若年輕女性出現上述多重症狀，應及早就醫檢查。紅斑性狼瘡雖無法根治，但早期診斷與規律治療能有效控制發炎，延緩器官損傷，維持良好生活品質。
