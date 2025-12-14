坣娜病逝前失聲、失明！在老公薛智偉手中離開 甜蜜戀愛過程曝光

薛智偉曝光坣娜最後一年的狀況。董孟航攝

歌手坣娜10月癌逝，享年59歲，今（14日）在猶台文化交流協會JCC大禮堂舉辦追思會，丈夫薛智偉痛失愛妻，整個人看起來十分憔悴，明顯消瘦不少，他和坣娜相伴10年，在坣娜最後生病的一年時光中，坣娜已經沒有聲音，完全說不出話，甚至眼睛也看不見，但薛智偉還是堅持陪伴在坣娜身邊，天天都待在一起、同睡一張床，「我發現她一個眼神、一個表情、一個小動作，我就了解她的意思了。」

薛智偉透露，坣娜在2021年開完演唱會半年後就罹癌，但始終不願讓人知道，兩人在討論後事時，坣娜也堅持不要辦告別式、追思會，就是不想麻煩到親友，「我說妳不需要做，我需要做，我可以段時間不告訴別人，但不可能一輩子，不然會爆炸，，她很了解我，她說不要開，但有給我模糊空間，讓我去做。」認為坣娜雖然離開了，但仍然在天上包容他、接受他。

薛智凱分享坣娜生前所說的話。董孟航攝

薛智偉今天在追思會上臨時改講詞，是因為他昨晚感受到坣娜在和他說話，「傻瓜，我已經跟你講不要一個追思會，你要搞得這麼大，要演講，既然你要這麼做，不如要真心講，不要照著稿子念。」他透露坣娜至今融入他的心，「昨天彩排覺得稿子太假，我有問她怎麼辦，可以感受她怎麼說。」坣娜到最後嚥氣時，都是在家中的床上，從薛智偉手中送走，「我很幸福。」

薛智偉形容與坣娜的相識是「老天的安排」，兩人因家中長輩牽線而認識對方，起初只是為了教瑜珈而喝咖啡聊天，他甚至一度被坣娜的冷淡態度逼退，但還是沒有放棄，直到某次在天母咖啡廳聊到打烊，兩人關係出現轉折，當晚更通宵講電話到睡著，成為感情升溫的關鍵，此後兩人幾乎天天相伴，無論工作或生活都彼此照顧、陪伴，感情也在日常中越來越深厚。

薛智偉十分愛妻。董孟航攝

被問到之後是否還是會想要找個伴，薛智偉也直率表示：「這問題問得有點快，我的心還是很痛的，要一段時間，我不排斥任何事情，她也希望我可以找人，男人不該是孤單的，要有女人的智慧，沒有什麼一定的，順應大自然。」同時也直言能和坣娜是他的榮幸、幸福，「不知道做了什麼好事才有這個過程，她一定永遠在我心裡。」認為陪坣娜走過最後一段路，兩人的感情反而更深厚。



