坣娜病逝前「失明、失語」 老公牽手道別：我的榮幸

坣娜在10月14日因肺腺癌病逝，老公薛智偉在今日為她舉辦追思會。（圖／東森娛樂）





59歲歌手坣娜與老公薛智偉在2017年步入禮堂，兩人鶼鰈情深，好感情令人稱羨。未料坣娜在10月14日因肺腺癌病逝，薛智偉在今（14）日為她舉辦追思會，除了感謝親朋好友外，薛智偉特地向媒體致意，分享一路以來的心境。

薛智偉透露，坣娜在2021年辦完演唱會半年後就開始生病，因為低調、謹慎的個性，就連生病也不讓外界知道，就擔心會麻煩別人。薛智偉坦言，坣娜最後一年很辛苦，沒有聲音說不出話，就連眼睛也看不見，「可是我們還是在一起，天天睡同一個床，反正我們一定要一起。」

廣告 廣告

薛智偉提到，坣娜一開始甚至不希望舉辦追思會或告別式，「她說不想打擾朋友、媒體、親人。」不過薛智偉堅持完成，「她是一個很有智慧、標準很高的人，我必須要做到讓她很開心，從天上看下來可以微笑。」直到生命最後一分鐘，兩人牽著手道別，「我可以陪著他也是我的榮幸」。



【更多東森娛樂報導】

●朱孝天遭踢出F4 網敲碗「公開3條件」 他回應了！

●羅志祥開唱爆意外！緊急喊卡「倒帶演出」鞠躬道歉了

●美國26歲音樂才女車禍身亡！曾是一世代暖場嘉賓

