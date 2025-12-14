坣娜病逝前「失聲失明」 老公薛智偉床邊緊抱愛妻

坣娜老公薛智偉今天（14日）為她舉行追思會。（圖／東森新聞）





歌手坣娜，今年10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲，老公薛智偉今天（14日）為她舉行追思會，不少演藝圈的老朋友，包括寇世勳、包翠英和潘越雲等人，都到場追悼。而她的丈夫薛智偉，也首度揭露坣娜離世前最後一年的病況，不僅失明、失聲，最後一刻，還是在丈夫懷裡斷氣，令人聞之鼻酸。

已逝藝人坣娜丈夫薛智偉：「他還講說他走的時候，不要告訴人家，我說我可以一段時間不告訴人家，不過不可能是一輩子。」

頭戴猶太教傳統圓帽，人看起來明顯消瘦不少，他是已逝藝人坣娜的丈夫薛智偉，在坣娜追思會上，談起陪伴愛妻的最後一段時光。

廣告 廣告

已逝藝人坣娜丈夫薛智偉：「他連最後聲音也沒有，話也說不出來，眼睛看不見，可是我們還是天天在一起，天天睡在一個床，我不能讓他去任何地方，或離開我。」

生命倒數的每分每秒，兩個人天天相守在一起，但坣娜不願公開病情，連家人都被矇在鼓裡，只因為不想打擾驚動到身邊每一個所愛的人，這是坣娜堅守到最後的溫柔。

藝人潘越雲：「我在天母sogo的外面有遇見他，沒想到那是最後一次了。」

資深名模包翠英：「我覺得她太年輕了，怎麼就突然走了，太年輕了！真的。」

曾罹患大腸癌的包翠英，也坦言每次看到癌症新聞，都會害怕，下一個會不會就是自己。

藝人寇世勳：「沒想到她那麼年輕就走，收到消息很驚訝。」

已經71歲的寇世勳和坣娜是多年好友，兩人也曾合作過連續劇《愛在他鄉》，因此感情深厚，他透露雖然早就知道坣娜的病況但得知噩耗，還是相當驚訝。

藝人坣娜歌曲《我的愛情片》：「為什麼在我的愛情片裡面，結局總不會幸福到永遠。」

追思會上，還首度曝光坣娜單曲我的愛情片完整版，讓粉絲和親友回顧她溫暖動人的歌聲，坣娜老公表示只希望來生還能在延續這段美麗戀情。



【更多東森娛樂報導】

●王晶爆陳冠希「千張艷照外流」導火線：不是修電腦

●曾出演《青青河邊草》！「4大瓊女郎」何晴離世 享壽61歲

●謝侑芯命案化驗報告未出爐 黃明志保釋期延至1月11日

