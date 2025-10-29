坣娜病逝消瘦身影曝光！摯友曝生前最後通話：可能沒辦法了

〔記者陽昕翰／台北報導〕美聲天后坣娜驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲。她生前對病情相當低調，始終未對外透露。歌手傅薇透露，今年春天曾接到坣娜親自來電，沒想到成了最後的通話。

傅薇昨晚在臉書發文：「今年春，她打給我說，『我記著要請妳喝咖啡的啊，但可能沒辦法了。』」當時坣娜聲音明顯吃力，仍不忘告知好友近況。

傅薇感嘆：「那是我們最後的通話，但我好像有點懂，她一直那麼堅強、認真、優雅、溫柔。」祝福好友一路好走。

王宥忻曾與丈夫拜訪坣娜經營的猶太潔食實驗室，得知噩耗後難過發聲：「願她的靈魂自在飛翔，願所有愛她的人，都能被愛溫柔包裹。」王宥忻曬出聚會照片，坣娜的身形已明顯消瘦。

