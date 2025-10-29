坣娜病逝老公身旁！鄭怡曝「一個月前探病內幕」友哭著走出她家

坣娜和丈夫薛智偉。（圖／中時資料照）

知名歌手坣娜於本月16日病逝，享年59歲，消息曝光後震驚各界。民歌天后鄭怡今（29）日在臉書發文悼念，悲痛表示：「惡耗來的太快。」她形容坣娜是一位堅強又溫暖的女子，「自己辛苦了大半輩子，當她結婚時很為她高興，終於有人可以好好照顧她了。」沒想到如今卻傳出噩耗，令她萬般不捨。

鄭怡回憶，兩人雖然交集不多，但印象深刻。她透露坣娜年輕時曾在士林開過一間品味獨具的咖啡廳，許多朋友都曾去捧場，「美麗大方的老闆娘有著出色的外表，卻只願靠自己一個人撐起人生，很令人敬佩。」

她也提到坣娜曾歷經嚴重車禍，但靠著瑜珈一步步走出陰霾，甚至成為瑜珈老師。鄭怡回憶，約10年前兩人曾在TICC同台舉辦演唱會，當時她因聲帶紅腫完全無法開口，坣娜主動詢問她：「有什麼可以幫妳的？」鄭怡當時表示希望大家幫她多唱一點，怕對不起買票的歌迷，「後來她錄了一段影片給我，教我一些呼吸和瑜珈動作，說她出車禍之後對身體康復很有幫助，我永遠忘不了當年送暖的她。」

鄭怡表示，有位朋友在坣娜最後一年仍常去探望她，但坣娜極為低調，要對方保守秘密，並叮嚀千萬不可對外說，「朋友說一個月前最後一次去看她，是哭著走出她的家門。」她感性寫道：「我相信，以坣娜倔強好強的個性，肯定希望她美麗的倩影永遠留在大家心中，那個唱《奢求》《自由》，美的讓人心碎的女子。她苦了一輩子，最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的。」

