坣娜病逝！民歌天后鄭怡發文悼念曝「她要朋友保守祕密⋯」

資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享年59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，16日就已經病逝，她粉專發文停在6月8日，開頭就寫著「人生是一趟單程票。」似乎早就在暗示大家，而資深歌后鄭怡稍早發文悼念，也透露「有一個好朋友在最後一年有常去看她，她非常低調而且要朋友保守祕密，千萬不可對外說。朋友說一個月前最後一次去看她，是哭著走出她的家門。」

鄭怡對於坣娜病逝的消息，坦言心中很不捨，因為坣娜是一個堅強又溫暖的女子，看到坣娜在2018年結婚時，很替坣娜開心，因為終於有人可以好好照顧坣娜。雖然跟坣娜交集不多，但曾經一起在TICC辦過演唱會，當時鄭怡因為聲帶紅腫，唱不出聲音，坣娜問有什麼可以幫鄭怡的，鄭怡則要他們幫忙多唱一點，後來坣娜甚至錄了一段影片，教鄭怡呼吸跟瑜伽動作，鄭怡說「我永遠忘不了當年送暖的她。」

外傳坣娜因紅斑性狼瘡復發過世，鄭怡也表示，以坣娜倔強好強的個性，肯定希望美麗的倩影永遠留在大家心中，「她苦了一輩子，最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的」。

