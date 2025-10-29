坣娜病逝！民歌天后鄭怡發文悼念曝「她要朋友保守祕密⋯」
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享年59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，16日就已經病逝，她粉專發文停在6月8日，開頭就寫著「人生是一趟單程票。」似乎早就在暗示大家，而資深歌后鄭怡稍早發文悼念，也透露「有一個好朋友在最後一年有常去看她，她非常低調而且要朋友保守祕密，千萬不可對外說。朋友說一個月前最後一次去看她，是哭著走出她的家門。」
鄭怡對於坣娜病逝的消息，坦言心中很不捨，因為坣娜是一個堅強又溫暖的女子，看到坣娜在2018年結婚時，很替坣娜開心，因為終於有人可以好好照顧坣娜。雖然跟坣娜交集不多，但曾經一起在TICC辦過演唱會，當時鄭怡因為聲帶紅腫，唱不出聲音，坣娜問有什麼可以幫鄭怡的，鄭怡則要他們幫忙多唱一點，後來坣娜甚至錄了一段影片，教鄭怡呼吸跟瑜伽動作，鄭怡說「我永遠忘不了當年送暖的她。」
外傳坣娜因紅斑性狼瘡復發過世，鄭怡也表示，以坣娜倔強好強的個性，肯定希望美麗的倩影永遠留在大家心中，「她苦了一輩子，最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的」。
其他人也在看
坣娜真正死因曝光！罹患癌王「胰臟癌」拒聚會獨扛病痛 在丈夫身旁離世
影視歌三棲的藝人坣娜，驚傳於10月16日因病辭世，享年59歲。她長年飽受紅斑性狼瘡與1993年重大車禍後遺症所苦，根據知情人士證實，過世原因是罹患胰臟癌，最後在丈夫薛智偉的身旁安詳離世。鏡報 ・ 1 天前
59歲坣娜生病要求朋友保密 大咖天后揭她在老公旁邊過世
美聲天后坣娜驚傳在10月16日病逝，享年59歲。她除了深受罹患紅斑性狼瘡所苦，圈內更傳出她罹患癌症的消息，她都低調不願證實。民歌天后鄭怡稍早發聲悼念，透露坣娜對於生病的事情非常低調，「有一個好朋友在最後一年有常去看她，她非常低調，而且要朋友保守秘密，千萬不可對外說。朋友說一個月前最後一次去看她，是哭自由時報 ・ 1 天前
李麗芬悼「臭坣娜」：少了一個可以嫉妒的對象
59歲美聲天后坣娜本月16日因胰臟癌病逝，低調的她生前要求家人不要對外公開消息，安靜優雅地走完人生最後一程，消息傳開，不少藝人都發文哀悼；唱紅〈得意的笑〉、〈愛江山更愛美人〉的另一位女歌手李麗芬忍不住發文抱怨坣娜悄悄離世，說：「臭坣娜，我才驚覺，我少了一個可以嫉妒的對象」。中時新聞網 ・ 1 天前
「奢求」原唱坣娜驚傳驟逝！ 死因疑「胰臟癌」享年59歲
曾以奢求、自由等歌曲，走紅歌壇的歌手坣娜，驚傳16日因病去世，享年59歲。坣娜長年飽受重大車禍後遺症、紅斑性狼瘡所苦，不過據知情人士透露，坣娜最終是不敵胰臟癌辭世。根據平面媒體報導，她身旁的好友一一證...華視 ・ 1 天前
坣娜生前遭嚴重車禍重創 成飽受紅斑性狼瘡折磨主因
坣娜以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅，卻不幸傳出紅斑性狼瘡舊疾復發，於10月16日病逝，享年59歲。事實上，坣娜生前歷經嚴重車禍，全身粉碎性骨折與內臟移位，也因此引發自體免疫問題，成為她日後飽受紅斑性狼瘡折磨的主因。坣娜生前接受本報專訪時回憶那場車禍，她坦言當時的自己一度怨天尤人，「撞成那樣怎麼不自由時報 ・ 1 天前
獨家》坣娜低調抗癌5年守密！好友包翠英悲嘆：生命無常
唱紅經典歌曲《奢求》、《自由》的「療傷天后」坣娜，本月16日驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲。突如其來的噩耗令粉絲與演藝圈震驚不捨。資深名模包翠英接受《中時新聞網》訪問表示：「當年我幫坣娜牽線進入演藝圈，5年前就得知她罹癌一直保守秘密。」中時新聞網 ・ 19 小時前
女性健康殺手紅斑性狼瘡 妳該懂「千面」自體免疫疾病
資深女歌手坣娜今年十月病逝，她生前飽受紅斑性狼瘡所苦，也讓許多人開始關注這個疾病，而紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，最特別的是它幾乎專找女性下手全球9成患者都是女性，特別集中在15到44歲的階段。NOW健康 ・ 1 天前
終極戰士：殺戮星球 (主角推薦篇) | 電影預告
二十世紀影業科幻驚悚年度鉅作《終極戰士：殺戮星球》經典IP「終極戰士」回歸大銀幕，這回卻前所未有地從掠奪者淪為獵物，也首度從以往人類主角轉換成他的視角，身置殘酷的宇宙壯闊獵場 ，他唯有背「血」一戰才能生存！連場動作與視覺特效也全面升級，絕對也會令驚悚動作片迷大呼過癮！ 本片亦為銀幕科幻驚悚動作傳奇《終極戰士》面世將屆40年來的最新篇章，要能夠「身歷其痛」地體驗超快感史詩冒險，勢必親眼在大銀幕上見證！ 上映日期：2025-11-06Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 18 小時前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班可能人選曝光
坤達因為閃兵役引發風波，由於他過往形象良好，手中握有多個代言，若遭裁定涉案，可能被6品牌求償高額的形象違約金，粗估超過千萬元。而稍早製作單位也證實，坤達暫時退出《綜藝玩很大》。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
被批「摸黑交易」後 玉山金三點重訊：依規範 遵守保密原則
[Newtalk新聞] 玉山金控競標三商美邦人壽的消息近日引爆政壇與市場風暴。立法院財政委員會痛批玉山金延遲揭露重大訊息，質疑監理機關金管會放任不管，導致資訊不透明、交易黑箱，被立委形容是「摸黑交易」。金管會主委彭金隆則強調，主管機關並非「路人甲」，已責成證交所展開調查，釐清各金控的資訊揭露時機是否符合規範。 揭露時點惹爭議 玉山金被指「慢半拍」 事件起因於玉山金參與三商美邦人壽的競標程序。市場早有風聲，但玉山金卻遲至董事會決議後才公告重大訊息，引發外界質疑延遲揭露、造成資訊不對稱。相較之下，中信金在類似情況下於董事會結束後即刻公告重訊，立委因此質疑玉山金的揭露時點明顯落後，可能已違反公平揭露原則。 玉山金控昨晚(30日)發布三點重訊如下： 1、本公司進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定之內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。 2、依據「併購資訊揭露自律規範」第六條「所有參與公司併購計畫之機構及人員，對於併購案或可能之併購案應審慎行事，除法令或本規範另有規定外，面對外界詢問時，不得透露任何公司併購之相關訊息」。依據上開規範，本公司於董新頭殼 ・ 55 分鐘前
紅斑性狼瘡好發女性 出現這警訊應立刻就醫
好醫師新聞網記者朱代東／花蓮報導 圖：大林慈濟醫院賴寧生院長是國內免疫治療權威／大林慈濟醫院提供 繼港星周海媚之後，已引退的女歌手坣娜，也被證實長期受紅斑性狼瘡困擾，於日前過世；花好醫師新聞網 ・ 1 天前
5款地雷宵夜曝！醫：我睡前3小時絕不碰食物
[NOWnews今日新聞]有不少人因為工作關係，或者因為嘴饞而在睡前吃宵夜，營養功能醫學專家劉博仁整理了五種常見的宵夜地雷食物，並稱這些食物容易造成腸胃不適、血糖波動或增加體脂肪，建議宵夜份量要小、最...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
搞定輝達！他斷言蔣萬安黃袍加身連任穩
[NOWnews今日新聞]台北市長蔣萬安昨（29）日宣布輝達落腳T17、T18，下周將和新光人壽解約，引社會高度關注。對此，前立委蔡正元昨也斷言，搞定輝達，蔣萬安高枕無憂、黃袍加身，只有一個人能打敗蔣...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
過世兩週消息才曝光！坣娜罹癌人生謝幕 追思會訂在這一天
昔日玉女歌手坣娜昨（29日）驚傳過世，享年59歲，消息曝光震驚娛樂圈。不過其實她早在本月16日就因癌症撒手人寰，消息卻過了2週才意外曝光，據傳原因在於親友希望讓她「平靜離開」，因此保密；坣娜人生謝幕，追思會預計將在今年12月15日舉行。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
范姜彥豐痛訴「被戴綠帽」出現手抖、心悸...精神科醫師揭6大警訊：恐是PTSD
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導男星范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），自曝在得知真相後出現失眠、食慾不振、心悸等身心不適。對此，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
坣娜32年前遭酒駕撞「喪失記憶」！今傳病逝留無限追思
娛樂中心／周孟漢報導過去曾唱紅歌曲〈奢求〉、〈抱緊一點〉、〈解藥〉等經典歌曲的「情歌女王」坣娜，在2017年嫁給身家逾280億台幣的「四星國際」董座薛智偉後，便逐漸退出螢光幕，專心瑜伽事業。不料，今（29）日卻傳出她因紅斑性狼瘡病逝，享年59歲，消息曝光後震驚各界，但早在1993年，她就曾因嚴重車禍留下後遺症，如今卻傳出離開人世，令粉絲們既震驚又不捨。民視 ・ 1 天前
「令和怪物」與藍鳥的淵源有望助道奇一臂之力？美媒提出有趣觀點
洛杉磯道奇與多倫多藍鳥的世界大賽G5，藍鳥以6：1擊敗道奇，世界大賽取的3勝2敗的聽牌優勢，「令和怪物」佐佐木朗希苦無較好的上場機會，日前在G3完成世界大賽初登板的他，美媒《Dodgers' Way》提出了一項有趣的觀點。太報 ・ 12 小時前
坣娜追思會傳12/15舉辦！好友田定豐悼念「你用生命教會我，什麼叫真正的修煉」
資深歌手坣娜驚傳在16日就已過世，享年59歲，昨29日消息曝光後，各界好友都相當不捨，本來有一說是因為紅斑性狼瘡復發，據悉她其實已經罹癌一陣子，最終是因為胰臟癌辭世，傳出追思會預計在12月15舉辦。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
發哥趕見最後一面 香港「綠葉王」許紹雄凌晨離世享壽76歲
資深港星許紹雄昨（27日）驚傳病危入院，消息震驚演藝圈。包括乾女兒佘詩曼、黎芷珊、苗僑偉夫婦、黃宗澤、林峯等圈中好友紛紛趕往醫院探望。然而今（28日）「香港01」率先報導，許紹雄家人透過生前摯友黎芷珊向媒體公布，許紹雄因癌症導致多重器官衰竭，已於今日凌晨安詳離世，享壽76歲。鏡報 ・ 2 天前
虧大了！鴻海飆漲單周1萬名股東急下車 每張少賺2.6萬元
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期股價飆漲，不僅衝破250元大關，更連連創波段新天價，不過這次股東開始下車，截至上周五為止，單周就有1.1萬投資人提前下車，若是以本周高點265元計算，提前下車的股民每張少賺2.6萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前