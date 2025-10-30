坣娜病逝 傳告別式12月15舉辦

坣娜驚傳病逝，享年59歲。（圖／翻攝自Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽 臉書）





曾經用《奢求》、《自由》等歌曲唱盡愛情的歌手坣娜，她的歌聲陪伴了無數人的青春歲月。然而，這位實力派天后在近日驚傳病逝，享年59歲。長年飽受紅斑性狼瘡折磨的她，最終以極為低調的方式，安靜地告別人間。正式的告別儀式則傳出將於12月15日舉行。

坣娜（原名唐娜）曾是1980、90年代華語樂壇的代表人物，無論是歌手還是演員，都交出了亮眼的成績單。近年來，她深受紅斑性狼瘡舊疾之苦，病情時好時壞，最終疑不敵胰臟癌逝世，不幸辭世。

據了解，坣娜的後事處理極為低調。她已安葬於金山區一處知名的墓園，長眠於猶太墓地。坣娜和富商老公薛志偉曾共同創立臺灣首座猶太聖殿，因此她的安葬全程採用莊重的猶太教儀式進行。

儘管家屬極力低調，但目前有消息傳出，坣娜的正式告別式預計將於12月15日舉行，讓親友們能最終向這位充滿傳奇色彩的歌手道別。

坣娜生前不僅是藝人，也專注於公益及心靈成長，她的最後一篇臉書貼文停留在今年6月8日，字裡行間充滿了對人生的豁達與祝福，如今讀來令人格外鼻酸。她以充滿智慧的筆觸寫下：「人生是一趟單程票，不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」

坣娜當時提到，「給自己處在正向、善言善語、善行的狀態，幫助自己善用這一趟難得的旅程。」她接著感性留言，希望「多數人的極善，轉換也不少數人的極惡，一切走往和諧的起點與終點。祝福大家能曾經享受到一刻的真善美，就是宇宙給自己的祝福」這段話成了她對世間充滿溫暖的最後祝禱。

坣娜的死訊在演藝圈與粉絲間引起巨大震驚，眾多圈內好友與歌迷紛紛湧入她的社群媒體留言哀悼：「慶幸妳活成最美的樣子」、「娜姐，謝謝妳帶給我們的美好，R.I.P」、「我的青春回憶，謝謝您，老師」，表達對這位歌壇巨星的無限懷念。



