坣娜病逝...「千面女郎」紅斑性狼瘡11症狀一次看 符合4項就確診

對此中國醫藥大學附設醫院風濕免疫科主任黃春明表示，紅斑性狼瘡目前不僅患病原因不明，也無法治癒，僅能使用類固醇等藥物控制病情，且症狀變化多端，每個人都不一樣，因此也被稱「千面女郎」，若出現5狀況就該迅速就醫。

中國醫藥大學附設醫院曾拍攝紅斑性狼瘡衛教片，片中黃春明表示，紅斑性狼瘡（SLE）是侵犯全身的自體免疫性疾病，好發於育齡期女性（20至40歲），但每個年齡層都有可能發生，男性也有機率患病，不過原則上還是以女性最常見。

黃春明說，臨床上最常見的狀況有5種，包括關節疼痛、掉頭髮、嘴巴破與小便泡沫異常增多（蛋白尿），還有不明原因的發燒，出現這些情況就該盡速就醫。此外，紅斑性狼瘡會影響到人體器官，其中一半以上以腎臟為主，嚴重的話甚至會影響到心臟、肺部、中樞神經與血球，進而造成生命危險。

黃春明表示，現今醫學技術雖然仍無法根治紅斑性狼瘡，但只要早期發現，好好接受治療，都能夠控制住病情。黃春明解釋，紅斑性狼瘡共有11大症狀，分別是：

1.臉上蝴蝶斑

2.盤狀紅斑

3.光敏感

4.口腔潰瘍

5.關節炎

6.腎臟侵犯

7.漿膜炎

8.神經侵犯

9.血球低下

10.抗體陽性

11.抗核抗體陽性

經檢查後，這11項症狀只要符合其中4項，就能確定為紅斑性狼瘡。後續會開類固醇或化療藥物給患者，雖然無法根治，但只要遵照醫囑好好服藥，並且保持健康作息，並且避免日曬、吸菸等環境，病情都能獲得良好控制。

