坣娜病逝！昔親揭紅斑性狼瘡心路：勇敢是一種奢求
曾是歌手、演員的坣娜，長年以優雅氣質與勇敢形象深受觀眾喜愛，更唱紅多首〈奢求〉、〈自由〉等歌曲，如今傳出因病辭世，讓許多粉絲與藝界朋友不捨。她也曾在健康節目〈57健康同學〉中談及罹患紅斑性狼瘡的心路歷程，回顧她在鏡頭前的自白，字字真誠，既是對生命的告白，也成為她留給世人的溫柔遺言。
坣娜在節目中回憶，一切的病痛其實早有跡可循。1993年她歷經一場嚴重車禍，之後身體狀況逐漸出現異常，「那時候就有一點點甲狀腺的問題，後來又得了紅斑性狼瘡。」她坦言，最明顯的症狀是臉部浮腫、眼球凸出，「整個人變成月亮臉」，外貌劇變讓她一度難以面對鏡頭。
這場疾病並非第一次來襲。坣娜透露，她在年輕時就曾發作過一次，沒想到第二次更為嚴重。她形容當時的身體狀況「痛、癢、被電、被燒一樣，無法形容的滋味」，任何藥膏都無效，連續三個月幾乎無法出門。她說：「每天都像在低溫發燒，不知道是生病還是太熱，整個人都搞不清楚。」
身心俱疲的日子裡，她曾陷入長達三年的頹喪期。坣娜在節目中坦言，這次病情會加劇，與自己「沒有好好照顧身體」有關。她說：「我有三年沒扎實練瑜伽，也沒休息好，所有時間都放在工作和教學上。」回想第一次病情緩解的原因，她悟出：「那時候我都有在練瑜伽，這次停了三年，病就又來了。」
紅斑性狼瘡的復發讓她不僅身體受苦，也必須面對外界眼光。坣娜自嘲：「我這三年還是有出來嚇人。」以往她的病痛都藏在身體裡，外人看不出來，這一次臉上紅腫的外顯症狀，反而讓學生和朋友真切感受到：「老師真的生病了。」即便如此，她仍堅持授課、面對生活，用笑容掩飾疼痛。
節目錄影中，坣娜也帶來她當時出版的新書《越勇敢越美麗》，親筆簽名送給主持人，語氣溫柔卻堅定地說：「對於生病的人，勇敢是一種奢求。」她相信，勇敢不是不怕痛，而是願意一次又一次地站起來。
