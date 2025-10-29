坣娜病逝「疑留最後告別信」粉絲淚喊：天堂沒病痛

JTCA猶台文化交流協會創始人薛智偉、坣娜。（圖／主辦單位提供）

知名歌手坣娜（原名唐娜）於本月16日病逝，享年59歲，消息在29日曝光後震驚各界。沒想到稍早她的臉書帳號又突然轉發一支影片，內容是她早在2020年親自在YouTube上分享的影片，疑似成為她留給粉絲的最後一段「告別訊息」。

影片中坣娜寫下：「這首希伯來文是我在3年前學的，內文就是針對祈禱，對所有得到瘟疫與災難痛苦的人們，所給予的祝福與祈禱。」她當時特別提到，在疫情蔓延的非常時期，希望透過音樂傳遞祝福與力量。

坣娜在貼文中表示：「我們不分宗教，只是單純希望得到上天的恩賜與祝福，想以這首祈禱文祝福並給予所有人勇敢的力量與感謝的心，不分國籍、不分宗教，祝福祈禱所有人能擁有健康與平安！」如今這段文字被重新貼出，格外令人鼻酸，彷彿她以另一種方式向世人道別。

影片曝光後，不少粉絲湧入留言區哀悼：「Rest in peace」、「多希望這一切不是真的」、「謝謝妳帶來溫暖的聲音」、「願妳在天堂沒有病痛」、「姐姐一路好走」。許多人感慨，坣娜用歌聲與祈禱溫柔地走完人生最後一程，也留下最動人的祝福。

