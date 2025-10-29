坣娜病逝! 紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲
生活中心／孟嘉美、蔡明政 台北報導
演藝圈又傳出令人不捨的消息。資深玉女歌手，娜，深受紅斑性狼瘡所苦，傳出日前不敵胰臟癌，在10月16日病逝，享年59歲！死訊獲圈內好友證實，民歌歌手鄭怡更透露生命最後一刻，娜老公陪在他身邊。目前傳出娜追思會，將在12月15舉行。
已故歌手坣娜"你怎麼可以不愛我"（2021）：「你怎麼可以不愛我你怎麼可以。」
清亮歌聲，娓娓唱出女子對愛情控訴。資深玉女歌手坣娜，出道35年，首開個唱。掀起六七年級生，回憶殺！但誰也沒想到，四年前這場演唱會，竟是坣娜最後一次，站上舞台。
已故歌手坣娜"奢求"（2021）：「他的眼神他的胸口，彷彿都透露著寂寞，但我只想知道你是否曾愛過我。」
四年前這場演唱會，竟是坣娜最後一次，站上舞台（圖／民視新聞）
美聲天后坣娜，長期受紅斑性狼瘡(ㄔㄨㄤ)所苦，傳出不敵胰臟癌細胞，10/16，不幸離世，享年59歲。家屬對死訊，很低調。但演藝圈好友，知名製作人張光斗證實。發文寫下，你自由了，知道你已了無罣礙。民歌歌手鄭怡也透露，坣娜低調，共同好友一個月前，最後一次去看他，是哭著走出，他家門。坣娜苦了一輩子，最後在愛他的先生身旁過世，起碼是美好的。坣娜粉專晚間也更新貼文，放上坣娜親唱的祝禱歌，配文一顆愛心。粉絲湧入悼念，希望年輕時的女神，一路好走。
已故歌手坣娜"自由"（2021）：「我曾經那麼自由，我曾經為自己活的那麼灑脫。」
坣娜家境貧困，1986年出道後，影視歌三棲。曾以一曲奢求、自由，紅遍大街小巷。卻在事業如日中天時，1993年碰上嚴重車禍，他也因此淡出演藝圈，轉任瑜珈老師。再次傳出消息，是他分手交往27年的圈外男友後，在2017年，和身價百億的猶太富商，薛智偉結婚。
坣娜與富商老公（圖／民視新聞）
老公薛智偉（2021）vs.已故歌手坣娜：「她每天在家裡開唱給我聽，我們家開演唱會不是我，都是我隔壁這位先生，所以我是婚後開始學習聽人家演唱。」
婚後坣娜投身公益，尤其專注台猶交流，跌宕起伏的人生，劃下句點，但螢光幕前，那甜美的身影，就如他的名言，永留歌迷心中。
已故歌手坣娜（2020）：「我的人生從來，沒有鹹味跟苦味，只有甜味因為我叫娜。」
原文出處：坣娜紅斑性狼瘡病逝享年59歲 四年前演唱會成為絕響
