坣娜病逝! 紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲

演藝圈又傳出令人不捨的消息，資深玉女歌手坣娜，因紅斑性狼瘡舊疾復發，在10月16日病逝，享年59歲！好友也證實，在臉書上紛紛表示不捨！

已故歌手坣娜"你怎麼可以不愛我"（2021）：「你怎麼可以不愛我你怎麼可以。」

資深玉女歌手坣娜，出道35年，首開個唱。掀起六年級生，回憶殺。但誰也沒想到，四年前的這場演唱會，竟成為坣娜在舞台上的，最後身影。





資深玉女歌手坣娜病逝！ 紅斑性狼瘡舊疾復發享年59歲

四年前的這場演唱會，竟成為坣娜在舞台上的，最後身影（圖／民視新聞）

已故歌手坣娜"奢求"（2021）：「他的眼神他的胸口，彷彿都透露著寂寞，但我只想知道你是否曾愛過我。」

美聲天后坣娜，因紅斑性狼瘡（ㄔㄨㄤ），舊疾復發。在10月16號，已不幸離世，享年59歲。家屬對死訊，很低調，但演藝圈好友證實。知名製作人張光斗發文悼念，寫下你自由了，知道你已了無罣礙，祝福你，趁願再來。

已故歌手坣娜（2021）：「場演唱會當然我說過，給我自己很大的一個挑戰，可是我是一個很正向的人，我一直鼓勵自己既然接受了答應了要做，我就盡心好好地玩這一場。」

坣娜1986年出道，曾以一首奢求，紅遍大街小巷。事業如日中天時，1993年，卻遇上嚴重車禍，他也因此慢慢淡出演藝圈，轉任瑜珈老師。再次傳出消息，是他分手交往27年的圈外男友後，在2017年，和猶太富商薛智偉結婚。





資深玉女歌手坣娜病逝！ 紅斑性狼瘡舊疾復發享年59歲

坣娜2017年，和猶太富商薛智偉結婚（圖／民視新聞）





老公薛智偉（2021）vs.已故歌手坣娜：「她每天在家裡開唱給我聽，我們家開演唱會不是我，都是我隔壁這位先生，所以我是婚後開始學習聽人家演唱。」

婚後坣娜投身公益，尤其專注台猶交流，跌宕起伏的人生劃下句點，但螢光幕前那甜美的身影，就如他的名言，永留歌迷心中。

已故歌手坣娜（2020）：「我的人生從來，沒有鹹味跟苦味，只有甜味因為我叫娜。」

