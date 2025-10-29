坣娜病逝! 紅斑性狼瘡舊疾復發 享年59歲
生活中心／綜合報導
演藝圈又傳出令人不捨的消息，資深玉女歌手坣娜，因紅斑性狼瘡舊疾復發，在10月16日病逝，享年59歲！好友也證實，在臉書上紛紛表示不捨！
已故歌手坣娜"你怎麼可以不愛我"（2021）：「你怎麼可以不愛我你怎麼可以。」
資深玉女歌手坣娜，出道35年，首開個唱。掀起六年級生，回憶殺。但誰也沒想到，四年前的這場演唱會，竟成為坣娜在舞台上的，最後身影。
四年前的這場演唱會，竟成為坣娜在舞台上的，最後身影（圖／民視新聞）
已故歌手坣娜"奢求"（2021）：「他的眼神他的胸口，彷彿都透露著寂寞，但我只想知道你是否曾愛過我。」
美聲天后坣娜，因紅斑性狼瘡（ㄔㄨㄤ），舊疾復發。在10月16號，已不幸離世，享年59歲。家屬對死訊，很低調，但演藝圈好友證實。知名製作人張光斗發文悼念，寫下你自由了，知道你已了無罣礙，祝福你，趁願再來。
已故歌手坣娜（2021）：「場演唱會當然我說過，給我自己很大的一個挑戰，可是我是一個很正向的人，我一直鼓勵自己既然接受了答應了要做，我就盡心好好地玩這一場。」
坣娜1986年出道，曾以一首奢求，紅遍大街小巷。事業如日中天時，1993年，卻遇上嚴重車禍，他也因此慢慢淡出演藝圈，轉任瑜珈老師。再次傳出消息，是他分手交往27年的圈外男友後，在2017年，和猶太富商薛智偉結婚。
坣娜2017年，和猶太富商薛智偉結婚（圖／民視新聞）
老公薛智偉（2021）vs.已故歌手坣娜：「她每天在家裡開唱給我聽，我們家開演唱會不是我，都是我隔壁這位先生，所以我是婚後開始學習聽人家演唱。」
婚後坣娜投身公益，尤其專注台猶交流，跌宕起伏的人生劃下句點，但螢光幕前那甜美的身影，就如他的名言，永留歌迷心中。
已故歌手坣娜（2020）：「我的人生從來，沒有鹹味跟苦味，只有甜味因為我叫娜。」
坣娜病逝享年59歲 臉書突發文：祝福所有人能健康
59歲玉女歌手坣娜傳病逝！友錯愕「急做1事」確認 2人最後互動曝
坣娜最後絕美身影曝光 「人生哲理PO文」如生命告別信
坣娜晚年全心投入公益！免費授課教癌症、小腦萎縮病友瑜珈 長年助養數十位兒童
立委運彩公會球援羽球隊何昱奇加碼30萬獎金
坣娜病逝老公身旁！鄭怡曝「一個月前探病內幕」友哭著走出她家
曾遭遇嚴重車禍！坣娜驚傳逝世 享年59歲
「坣娜病逝」紅斑性狼瘡致死率高 全身發炎易釀免疫風暴
太陽光電發電系統公會攜手產官學研 展現光電產業新動能
坣娜不敵紅斑性狼瘡病逝 港星周海媚、天后賽琳娜、藝人山豬都受苦纏鬥
李洙赫還在台灣！「低胸配帥錶」來跑趴 王子爆當小王...蕭敬騰老婆經紀人低調回應了
南島文化沉浸式晚宴《土水動靜》 交織屏東多元族群風景
火鍋/麻辣鍋/火鍋吃到飽/超值餐券限搶優惠｜海底撈菜品88折、青花驕免費吃和牛！涮乃葉、鼎王、石二鍋...最新優惠懶人包
獨家／股價震盪？奧丁丁直攻納斯達克！揭上市驚險48小時
疑因胰臟癌病逝！坣娜告別式傳12/15舉辦
警方圍剿毒梟釀132死 巴西里約史上最血腥行動
阿北最終「會不會被關」？命理師預言4字主持人驚了
坣娜驚傳病逝？八年飽受紅斑性狼瘡之苦 皮膚像火燒一樣痛
【專欄】新興科技主導競賽：生成式人工智慧成為國家強權的新戰場
坣娜病逝享年59歲！臉書最後貼文「人生是一趟單程票」
