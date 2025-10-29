坣娜病逝！臉書今突跳出最新貼文 4分10秒影片暖哭粉絲
美聲歌手坣娜（本名蔡宜樺）今（10/29）傳出早在10月16日病逝，享年59歲，她生前與紅斑性狼瘡纏鬥多年，疑舊疾復發病逝，震驚眾多演藝圈好友。消息傳出後，坣娜的臉書粉專稍早分享了一首她唱過的歌曲，吸引網友們紛紛湧入哀悼。
坣娜的粉專「Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽」稍早突然分享了一首她在3年前演唱的希伯來文歌曲，坣娜在YouTube歌曲介紹寫道，這首歌的內容就是為對所有得到瘟疫與災難痛苦的人們、所給予的祝福與祈禱，「在這疫情非常時期、我們不分宗教、單純以得到上天的恩賜與祝福 、想以這首祈禱文祝福與給予所有人勇敢的力量 、感謝的心、不分國籍不分宗教的、祝福祈禱所有人、能擁有健康與平安！」
網友們紛紛湧入留言，「太震驚了，捨不得妳走，謝謝妳為了歌迷開了唯一的一場演唱會，妳的好，永在我心」、「多希望這一切不是真的，太震驚，謝謝妳帶來美好的歌曲，陪伴我年輕的時光」、「恭喜妳解脫了，願乘願再來」、「感謝堂娜老師給了我生命中許多的陪伴與溫暖，希望您能在天上擁有快樂的新生」。
根據《TVBS》報導，坣娜在10月16日過世，圈內音樂人好友張光斗聽聞死訊，一度低調表示「我答應過了就要守信」，後續在社群發文，「妳自由了，知道妳已了無罣礙，因為妳早有佛菩薩，此生的辛苦佛菩薩會補償的。祝福妳趁願再來，做妳想做，以及來不及去做的事。」追思會將於12月15日舉行。
