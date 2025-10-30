坣娜癌逝享年59歲 星光大道歌手：永遠記得妳迷人身段

〔記者陳慧玲／台北報導〕坣娜驚傳因胰臟癌已在今年10月16日病逝，享年59歲，《超級星光大道》歌手，也常在張惠妹演唱會上擔任合聲的葉瑋庭感傷追憶，希望坣娜去了天堂能當「最美的天使」。

葉瑋庭回憶：「2016年的聖誕節前，我很榮幸的和坣娜姐在銀行的公益活動獻唱，當時在後台看到她就覺得，天哪！真的是她耶，從我小時候在卡拉OK看到的電視裡走出來了！」

回想起坣娜的身影，葉瑋庭說：「她好優雅，好美麗，做什麼動作都是這麼的散發魅力，我好喜歡您的《抱緊一點》這首歌，謝謝妳給社會這麼多的貢獻，一直都是美麗的天使，永遠記得妳那迷人的身段。」

另外歌手汪佩蓉也談到：「當年學生時期的我，和許多唱片公司和音樂人合作，和他們一起製作Demo，而其中之一就是坣娜姐所屬的公司，印象中她是一個很溫和溫柔又話不多的『高』人(她身高很高)。」汪佩蓉去KTV也常點坣娜的歌，她說：「一路好走，坣娜姐，再無病痛，了卻牽掛，妳美好的作品永存。」

