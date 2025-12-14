坣娜癌逝！丈夫薛智偉心碎揭她「生前失聲失明」 眾星送別

藝人坣娜因肺腺癌離世，享年59歲，其丈夫薛智偉在她離世兩個月後於兩人創立的猶太社區中心舉辦追思會。薛智偉分享坣娜生前最後一年雖然非常辛苦，失去聲音、視力，但他仍然天天陪伴在側。許多藝人好友前來致意，表達對這位優雅女星的不捨與思念，而未能到場的各界人士則送上花籃表達哀悼之情，包括演藝圈好友及政界人士。

坣娜丈夫薛智偉14日舉辦追思會。（圖／趙世平攝）

追思會現場點亮蠟燭，營造出溫馨氛圍。薛智偉在談到愛妻時表示心情已經放鬆許多，他說：「坣娜是生病一段時間了，但她不讓人家知道，一直保持優雅、漂亮和精神。」薛智偉深情地表示坣娜已融入他的心裡，即使在最艱難的時刻，他仍堅持每天陪伴在她身邊，不願讓她離開自己半步。

藝人歐陽龍表示今天有很多好朋友來，希望能好好把坣娜這個天使送到天上去。寇世勳則表示當初收到坣娜離世消息時感到非常震驚，雖然知道她身體不好，但因為她一直在做瑜伽，以為她能度過難關。王宥忻回憶與坣娜最後一次見面時，坣娜看起來依然優雅，完全沒有感覺到她有生病的狀態，後來才從新聞中了解她早已罹患癌症。

歐陽龍哀悼坣娜。（圖／趙世平攝）

追思會現場從門口到社區中心內部擺滿了一整排花籃，包括陳美鳳、王偉忠、張小燕等藝人，以及副總統蕭美琴、台北市長蔣萬安等政界人士都送花表達哀悼之意。大家以最優雅的方式，向這位永遠優雅的坣娜道別。

