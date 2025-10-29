坣娜真正死因曝光？生前要親友保密 在丈夫身旁離開

坣娜驚傳因病辭世。（圖／翻攝自Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽 臉書）





曾經以《奢求》、《自由》等經典歌曲唱紅兩岸三地的實力派女歌手坣娜，驚傳因病辭世！這位在歌壇與影視界都有亮眼表現的巨星，傳出已於10月16日不幸病逝，享年59歲。如今死因也曝光了。

根據消息指出，坣娜是在10月16日因病辭世。關於死因，起初傳聞是紅斑性狼瘡舊疾復發。資深歌手鄭怡隨即在臉書上發文證實噩耗，表達對好友離世的震驚與不捨。

鄭怡在貼文中透露了坣娜生前最後的狀況，坣娜生前行事非常低調，有一個好朋友在最後一年有常去看她，要求探望她的朋友「保守秘密，千萬不可對外說」。一名友人在一個月前最後一次探望坣娜後，「哭著走出她的家門」。

鄭怡提到，自己相信，以坣娜倔強好強的個性，肯定希望她美麗的倩影永遠留在大家心中，那個唱《奢求》《自由》，美的讓人心碎的女子。她苦了一輩子，最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的。

根據《ETtoday新聞雲》報導，坣娜最終是不敵胰臟癌辭世。這位女歌手長年以來，不僅飽受紅斑性狼瘡之苦，還經歷過重大車禍，身心狀況一直令人擔憂。儘管身體承受極大痛苦，她始終獨自承擔，不願公開病況，維持極度低調。

坣娜生前最後一篇貼文停留在今年6月8日，寫道：「不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！給自己時時處在正向、善言善語、善行的狀態、幫助自己善用這一趟難得的旅程！」生命中常出現的好壞，對不同人來說感受可能很深很淺，可能太長可能嫌不夠時間，但一切都只是過程。

坣娜當時有感而發的說：「有善即有惡，也不一定，願多數人的極善，轉換也不少數人的極惡，一切走往和諧的起點與終點。祝福大家能曾經享受到一刻的真善美、就是宇宙給自己的祝福。」

如今病逝消息曝光，粉絲也紛紛留言哀悼「慶幸妳活成最美的樣子，愛是自由的風」、「娜姐，謝謝您帶給我們的美好，R.I.P」、「我的美好青春回憶，謝謝您！老師。」



