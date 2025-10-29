坣娜真正死因曝光！罹患癌王「胰臟癌」拒聚會獨扛病痛 在丈夫身旁離世
影視歌三棲的藝人坣娜，驚傳於10月16日因病辭世，享年59歲。她長年飽受紅斑性狼瘡與1993年重大車禍後遺症所苦，根據知情人士證實，過世原因是罹患胰臟癌，最後在丈夫薛智偉的身旁安詳離世。
近兩、三年胰臟癌纏身 堅強隱瞞病情
據悉，坣娜大約在兩三年前確診罹患胰臟癌，由於該病惡化速度極快，加上她本身即患有紅斑性狼瘡，近年身體狀況一直非常不佳。身邊友人透露，坣娜在罹癌期間選擇低調，大量減少與親友聚會。最令人心疼的是，堅強的她始終獨自承擔身體不適，甚至要求親友保密罹癌消息，足見其溫暖與體貼。
資深歌手鄭怡在社群發文透露，友人表示坣娜最終是病逝在百億富商丈夫薛智偉的身旁。這段始於2018年的豪門婚姻，儘管僅有短短數年，但兩人感情極深，親友知道她健康狀況差，近年雖未再約聚餐，但夫妻倆常在大安森林公園散步，鶼鰈情深，令人唏噓。
車禍重創人生 曾歷經失憶、語言障礙與憂鬱症
坣娜的一生充滿了對抗病魔與磨難的歷程。1993年於金鐘獎慶功宴後，她獨自駕車卻遭酒駕車輛攔腰撞上，巨大衝擊力讓整輛車子變成V字型，導致她內臟移位、脊椎變形。
更痛苦的是，車禍留下了嚴重的後遺症。坣娜坦言，記憶喪失是其一，常覺得人生好幾段記憶被刪除，甚至曾叫不出眼前姊姊的名字，大感挫折痛哭。她還提到閱讀上的障礙，曾形容「看所有中文字都是框框」，完全唸不出發音，靠著每天早上固定練習才讓狀況改善。車禍後第四年，她更驚覺自己罹患憂鬱症，站在舞台上表演時，數度動念想「跳下去」。
靠瑜伽修行療身心 找到生命出口
後來，坣娜透過瑜伽學習和病痛相處，不僅成功療癒身心，還考取了教師執照，成為知名瑜伽老師，創立品牌，找到了新的生活樂趣。儘管她去年接受專訪時，還能對紅斑性狼瘡的病情侃侃而談，稱自己的皮膚是「又破又好、又破又好」，但終究不敵疾病的雙重夾擊。
