坣娜真正死因曝光！2021年就開始咳嗽「確診已是晚期」 夫慟：我在床邊緊抱直到她離世
歌手坣娜近日傳出因病離世，享年59歲。她的美籍猶太裔夫婿、「四星國際」董事長薛智偉（Jeffery Schwartz）今（31日）首度發聲證實，坣娜於10月14日下午因肺腺癌離世，10月16日依照猶太教習俗，在48小時內完成土葬，安葬於金寶山的家族猶太聖殿中。
薛智偉在聲明中表示，坣娜一生低調，不願張揚，「她特別交代，不希望公開發喪，以免打擾他人。」但他仍希望藉此機會向外界表達感謝，讓關心她的朋友與支持者了解，「她是一位真正擁有高尚靈魂與非凡智慧的人。」
他回憶，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情不便就醫，雖然長期定期抽血檢查結果良好，但同年12月確診為肺腺癌第四期。醫師當時預估她僅剩8至12個月的時間，「但她以堅強的意志與從容的心態，陪我又多走了四年。」
在與病魔抗戰的四年間，坣娜仍維持自律的生活習慣，持續早起、練瑜伽，用平靜的節奏看待生命。薛智偉透露，身邊的朋友幾乎看不出她身體的辛苦，「她溫暖善良，鼓舞著每一個人，也持續為我們的理想奮鬥著。」
直到離世前三個月，坣娜的身體明顯虛弱，於是與丈夫商量以居家安寧的方式走完人生。薛智偉哽咽表示：「當日，我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世。」
兩人於2017年結婚，婚後共同經營台灣首座猶太聖殿。薛智偉回憶，這八年是他人生中最充滿啟發與感動的時光，「她問我：『你願不願意為台灣做點什麼？』這句話徹底改變了我的人生方向。」在坣娜的啟發下，他創立了JTCA猶台文化交流協會，推動猶太與台灣文化交流，讓世界看見台灣。
薛智偉感性形容：「她是我的愛人、妻子、朋友，也是我的老師。她讓我從只懂經營事業的商人，提升視野並得到更多祝福。」他也宣布，將於12月14日舉辦追思會，邀請朋友與支持者一同懷念坣娜，「讓我們再一次因她相聚，感受她的愛與良善。」
坣娜傳因胰臟癌病逝「生前要求保密病情」 好友探病哭著離開…鄭怡悲慟：她苦了一輩子
