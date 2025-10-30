坣娜紅斑性狼瘡纏身！醫師警告：罹癌機率高62%、3大併發症恐致命
藝人坣娜因胰臟癌病逝，她長年與紅斑性狼瘡（Systemic Lupus Erythematosus, 以下簡稱SLE）共處，也讓外界好奇，為何這種免疫系統疾病會被形容為「難照顧」。醫師指出，SLE本身雖可藉藥物控制，但真正讓病人生活艱難的，是多重併發症。
2022年《Frontiers in Oncology》期刊統整了全球將近25萬名SLE患者的資料，發現這群患者的罹癌風險，比一般人高出62%，因癌症死亡的風險也高出52%。血液性腫瘤尤其明顯，像是淋巴瘤，就高出5倍風險。除了癌症，SLE 還會引發其他併發症。
最常見的3大併發症：
1.腎臟病變
台北慈濟醫院風濕免疫科醫師陳政宏提到，每2位狼瘡患者中，就有1位會出現腎臟的併發症，稱為狼瘡性腎炎。若未及時治療，可能需要洗腎或腎移植。
2.心血管疾病
慢性發炎與血管損傷會增加心肌梗塞、中風及動脈硬化的風險。SLE患者即使年輕，也可能讓心血管事件風險升高2到3倍。
3.感染風險上升
長期使用免疫抑制藥物控制病情，使患者易感染肺炎、帶狀皰疹等疾病，甚至嚴重威脅生命。
醫師提醒，SLE患者除了依醫囑服藥外，定期血液、腎功能、腫瘤篩檢非常重要。若出現體重驟減、黃疸、持續腹痛、食欲不振等症狀，應立即就醫檢查，以免延誤治療。
紅斑性狼瘡雖可透過藥物控制，但多重併發症使得照護難度大幅增加。專家建議，家屬與照護者除了日常陪伴，還要掌握疾病警訊，及早發現、積極治療，才能保障患者生活品質。
