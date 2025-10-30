坣娜罹胰臟癌逝！紅斑性狼瘡恐是「癌症溫床」 醫：4類癌風險大增

記者鄭玉如／台北報導

歌手坣娜16日因胰臟癌辭世，生前還飽受紅斑性狼瘡所苦。基因醫師張家銘提到，數據顯示，紅斑性狼瘡患者整體癌症風險，比一般人高出62%，而因癌症死亡的風險高出52%。患者除了按時服用藥物，平時可透過均衡飲食、作息規律、情緒管理、定期篩檢，降低罹癌風險。

張家銘在臉書粉專指出，紅斑性狼瘡（SLE）會造成免疫系統變緊繃，導致「內部打內部」的免疫混亂，進而慢性發炎、組織損傷、細胞突變，長期累積恐增加癌症發生率。2022年《Frontiers in Oncology》期刊統整近25萬名紅斑性狼瘡患者的資料，發現其整體癌症風險比一般人高出62%，而因癌症死亡的風險高出52%。

張家銘說明，紅斑性狼瘡引發的癌症風險，不只出現在一個器官，而是全身性，特別是「血液腫瘤（如淋巴瘤、白血病、多發性骨髓瘤）、消化系統（包括肝癌、膽道癌、大腸癌、胰臟癌）、泌尿與生殖系統（如腎癌、膀胱癌、子宮頸癌）、其他類的皮膚非黑色素癌、甲狀腺癌」，風險都明顯提高。而胰臟癌在統計上風險雖不是最高，增加約1.4倍，但由於症狀難察覺，發現時往往已太晚。

紅斑性狼瘡患者長期發炎、服用免疫抑制劑，對胰臟的代謝功能都會造成負擔。另外，免疫系統過度活化會釋放干擾素與介白素，使胰臟細胞處於反覆受損、修復再受損的循環，每一次修復，都可能伴隨DNA的錯誤複製與突變累積。且紅斑性狼瘡常伴隨粒線體能量代謝異常與氧化壓力升高，進一步削弱胰臟細胞的防護力。治療往往需要長期使用免疫抑制劑，像類固醇能減輕免疫攻擊，但長期使用會降低身體辨識癌細胞的能力。

張家銘表示，若想降低罹癌風險，「生活習慣」是關鍵，首先是飲食，很多紅斑性狼瘡患者會被藥物影響到腸道菌相、消化功能，建議多攝取抗氧化、抗發炎的食物，如地瓜葉、薑黃、綠茶、深色蔬菜、藍莓，蛋白質選擇優質來源，如豆腐、魚類、蛋白粉，並少碰精製糖、炸物、酒精；再來是作息規律，幫助調整免疫節奏；情緒管理，學習放鬆、呼吸練習、靜坐、冥想；定期健檢與癌症風險篩查，及早發現、治療。

