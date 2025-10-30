坣娜罹腦癌或胰臟癌？醫：元兇是紅斑性狼瘡！罹癌率暴增62%

藝人坣娜昨日傳出病逝消息，享年59歲。從一開始的紅斑性狼瘡、到胰臟癌，接著又有腦癌一說，由於坣娜個性低調，生前就對健康狀態封口，唯一可以證實的便是紅斑性狼瘡是舊疾。

坣娜昨日傳出病逝，但死因傳言很多，醫師認為元凶是紅斑性狼瘡。 （圖／資料照）

基因醫師張家銘今(30)日發文表示，紅斑性狼瘡恐是癌症背後真正的凶手。張家銘寫道，「大家可能會有個疑問 : 紅斑性狼瘡不是免疫系統太強嗎？那為什麼還會得癌症？ 這個問題，其實說出了紅斑性狼瘡（SLE）最關鍵的矛盾。這不是免疫系統變弱，而是它變得太緊繃、太過頭。就像警察太神經質，把自己人也當敵人打，結果反而讓真正的壞人有機可乘。」

張家銘說，這種「內部打內部」的免疫混亂，會造成慢性發炎、組織損傷、細胞突變長期累積，進一步增加癌症的發生機率。2022年《Frontiers in Oncology》期刊統整了全球將近25萬名SLE患者的資料，發現這群患者的整體癌症風險比一般人高出62%，而因癌症死亡的風險也高出52%。

張家銘說，「這些數據讓我在面對SLE病友時格外謹慎，每次看診、安排檢查時，我都特別會去留意有無潛藏的癌症徵兆，因為這些風險不是抽象的數字，而是每一位患者真實需要面對與預防的挑戰。」

「不是單一器官，是全身一起發炎！」張家銘說，SLE引發的癌症風險不只出現在一個器官，而是「全身性」的。從血液、肝臟、肺部，到腎臟、子宮頸，幾乎沒有哪裡能倖免。

特別是下面這些癌症，發生率明顯提高

• 血液腫瘤：像淋巴瘤（風險高出5倍以上）、白血病、多發性骨髓瘤。

• 消化系統：包括肝癌、膽道癌、大腸癌、胰臟癌（這種癌症一發現常常已是末期）。

• 泌尿與生殖系統：腎癌、膀胱癌、子宮頸癌，還有比較少人注意到的陰道、外陰癌，風險也明顯升高。

• 其他：皮膚非黑色素癌、甲狀腺癌的風險也都變高。

胰臟癌它雖然在統計上風險不是最高，增加了1.4倍，但這是一種非常沉默、發現時往往已經太晚的癌症。紅斑性狼瘡患者長期發炎、服用免疫抑制劑，對胰臟的代謝功能都是負擔。

在紅斑性狼瘡患者身上，胰臟受到的威脅並非來自單一因素，而是長期慢性發炎與代謝壓力的交錯。免疫系統過度活化會釋放干擾素與介白素（IL-6、IL-17），讓胰臟細胞處於反覆受損、修復、再受損的循環。每一次修復，都可能伴隨 DNA 的錯誤複製與突變累積。

紅斑性狼瘡的治療往往需要長期使用免疫抑制劑。像類固醇能減輕免疫攻擊，但長期使用會降低身體辨識癌細胞的能力；而環磷酰胺則會在代謝中產生有毒物質 Acrolein，導致 DNA 損傷。

坣娜長期服用免疫抑制劑，但長期使用會降低身體辨識癌細胞的能力。 （圖／翻攝畫面）

根據這個研究的結果，張家銘說，風險不是命中注定，而是可以被「生活習慣」調整的。

第一，吃得對很重要。

很多SLE患者會被藥物影響到腸道菌相、消化功能，這時候更要靠飲食來抗發炎。建議大家多吃抗氧化、抗發炎的食物，像地瓜葉、薑黃、綠茶、深色蔬菜、藍莓。蛋白質可以選擇優質來源，例如豆腐、魚類、蛋白粉。精製糖、炸物、含酒精的東西就盡量少碰，因為這些會讓身體的發炎指數升高，讓免疫系統更「暴走」。

第二，作息規律幫助調整免疫節奏。

紅斑性狼瘡的病人很常有睡眠障礙、疲倦，這會讓身體的自我修復能力下降。每天固定睡眠時間、起床時間，這些都能幫助免疫系統恢復平衡。

第三，情緒管理也是一種治療。

有些人會以為自己情緒波動、焦慮，是「心理太脆弱」，但其實SLE的慢性發炎會影響腦部神經傳導，讓情緒更容易受干擾。所以學習放鬆、呼吸練習、靜坐、冥想，不是「療癒玩具」，而是真正有醫學依據的免疫調節方式。

第四，預防性健檢與癌症風險篩查。

像是腹部超音波、肺部X光、婦科抹片、甲狀腺超音波、血液發炎與腫瘤標記（如CRP、CA19-9、CEA）等，都是早期發現的好工具。

SLE是一個不容易的病，它不是只有疼痛、皮疹，更是一場長期的身體對話。有時候它在吶喊「我需要休息」、有時候在提醒我們「你太壓抑自己了」。我們的免疫系統並不是敵人，它只是迷路了，需要被重新引導回健康的方向。

