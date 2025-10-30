坣娜罹腦癌或胰臟癌？醫：元兇是紅斑性狼瘡！罹癌率暴增62%
藝人坣娜昨日傳出病逝消息，享年59歲。從一開始的紅斑性狼瘡、到胰臟癌，接著又有腦癌一說，由於坣娜個性低調，生前就對健康狀態封口，唯一可以證實的便是紅斑性狼瘡是舊疾。
基因醫師張家銘今(30)日發文表示，紅斑性狼瘡恐是癌症背後真正的凶手。張家銘寫道，「大家可能會有個疑問 : 紅斑性狼瘡不是免疫系統太強嗎？那為什麼還會得癌症？ 這個問題，其實說出了紅斑性狼瘡（SLE）最關鍵的矛盾。這不是免疫系統變弱，而是它變得太緊繃、太過頭。就像警察太神經質，把自己人也當敵人打，結果反而讓真正的壞人有機可乘。」
張家銘說，這種「內部打內部」的免疫混亂，會造成慢性發炎、組織損傷、細胞突變長期累積，進一步增加癌症的發生機率。2022年《Frontiers in Oncology》期刊統整了全球將近25萬名SLE患者的資料，發現這群患者的整體癌症風險比一般人高出62%，而因癌症死亡的風險也高出52%。
張家銘說，「這些數據讓我在面對SLE病友時格外謹慎，每次看診、安排檢查時，我都特別會去留意有無潛藏的癌症徵兆，因為這些風險不是抽象的數字，而是每一位患者真實需要面對與預防的挑戰。」
「不是單一器官，是全身一起發炎！」張家銘說，SLE引發的癌症風險不只出現在一個器官，而是「全身性」的。從血液、肝臟、肺部，到腎臟、子宮頸，幾乎沒有哪裡能倖免。
特別是下面這些癌症，發生率明顯提高
• 血液腫瘤：像淋巴瘤（風險高出5倍以上）、白血病、多發性骨髓瘤。
• 消化系統：包括肝癌、膽道癌、大腸癌、胰臟癌（這種癌症一發現常常已是末期）。
• 泌尿與生殖系統：腎癌、膀胱癌、子宮頸癌，還有比較少人注意到的陰道、外陰癌，風險也明顯升高。
• 其他：皮膚非黑色素癌、甲狀腺癌的風險也都變高。
胰臟癌它雖然在統計上風險不是最高，增加了1.4倍，但這是一種非常沉默、發現時往往已經太晚的癌症。紅斑性狼瘡患者長期發炎、服用免疫抑制劑，對胰臟的代謝功能都是負擔。
在紅斑性狼瘡患者身上，胰臟受到的威脅並非來自單一因素，而是長期慢性發炎與代謝壓力的交錯。免疫系統過度活化會釋放干擾素與介白素（IL-6、IL-17），讓胰臟細胞處於反覆受損、修復、再受損的循環。每一次修復，都可能伴隨 DNA 的錯誤複製與突變累積。
紅斑性狼瘡的治療往往需要長期使用免疫抑制劑。像類固醇能減輕免疫攻擊，但長期使用會降低身體辨識癌細胞的能力；而環磷酰胺則會在代謝中產生有毒物質 Acrolein，導致 DNA 損傷。
根據這個研究的結果，張家銘說，風險不是命中注定，而是可以被「生活習慣」調整的。
第一，吃得對很重要。
很多SLE患者會被藥物影響到腸道菌相、消化功能，這時候更要靠飲食來抗發炎。建議大家多吃抗氧化、抗發炎的食物，像地瓜葉、薑黃、綠茶、深色蔬菜、藍莓。蛋白質可以選擇優質來源，例如豆腐、魚類、蛋白粉。精製糖、炸物、含酒精的東西就盡量少碰，因為這些會讓身體的發炎指數升高，讓免疫系統更「暴走」。
第二，作息規律幫助調整免疫節奏。
紅斑性狼瘡的病人很常有睡眠障礙、疲倦，這會讓身體的自我修復能力下降。每天固定睡眠時間、起床時間，這些都能幫助免疫系統恢復平衡。
第三，情緒管理也是一種治療。
有些人會以為自己情緒波動、焦慮，是「心理太脆弱」，但其實SLE的慢性發炎會影響腦部神經傳導，讓情緒更容易受干擾。所以學習放鬆、呼吸練習、靜坐、冥想，不是「療癒玩具」，而是真正有醫學依據的免疫調節方式。
第四，預防性健檢與癌症風險篩查。
像是腹部超音波、肺部X光、婦科抹片、甲狀腺超音波、血液發炎與腫瘤標記（如CRP、CA19-9、CEA）等，都是早期發現的好工具。
SLE是一個不容易的病，它不是只有疼痛、皮疹，更是一場長期的身體對話。有時候它在吶喊「我需要休息」、有時候在提醒我們「你太壓抑自己了」。我們的免疫系統並不是敵人，它只是迷路了，需要被重新引導回健康的方向。
延伸閱讀
非洲豬瘟爆發重創食安！近8萬網友表態
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
MLB/大谷翔平準備好再投 羅伯茲：G6有可能中繼
其他人也在看
坣娜病逝享年59歲 臉書突發文：祝福所有人能健康
坣娜病逝享年59歲 臉書突發文：祝福所有人能健康EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
坣娜生前最後演唱會「硬撐上台」 製作人洩內幕：她擔心身體狀況
歌手坣娜（原名唐娜）憑藉〈奢求〉〈自由〉等暢銷歌曲，一炮而紅，但傳出本月16日因胰臟癌病逝，享年59歲，突然的消息震驚演藝圈。據了解，坣娜人生最後一次舞台演出時，當時十分緊張，且擔心身體撐不住。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
坣娜驚傳過世享年59歲！與夫婿創辦全台首個猶太人社區中心 最後臉書貼文充滿祝福
歌手、演員坣娜於10月29日傳出過世消息，據傳她長年受紅斑性狼瘡炎所苦，這次復發她於10月16日過世，享年59歲。近年她注重養生與性靈生活，與猶太籍夫婿創辦全台首個猶太人社區中心，讓猶太人有安心活動的空間，也推廣猶太文化信仰。景點+ ・ 19 小時前
坣娜未信猶太教 與夫婿投入台猶社區及猶太潔食實驗室
59歲的坣娜傳出因胰臟癌病逝消息，生前她對病情相當低調，讓許多網友都極為震驚。近年她與大她15歲的夫婿薛智偉一起打造台灣猶太聖殿。在他人眼中有點神秘的猶太教，有相當悠遠的歷史，為猶太人與他們所信之神雅威（Yaweh）之間的盟約，為基督教與伊斯蘭教信仰的前身。猶太教被視為專屬於猶太人的信仰，在宗教日常生活的實踐上，除遵守安息日，也有其潔食的嚴格飲食規條。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
獸醫顧豬場「做功德」？知情者爆離譜酬勞：大家不想簽
非洲豬瘟疫情延燒，中檢追查病毒來源。台中市政府26日發函檢方，指王姓獸醫佐疑涉違法開立處方，並可能延誤防疫，將相關事證送交偵辦。粉專PO出畜牧場獸醫師酬勞收費標準，還指出業界獸醫師透露，顧豬場3萬6是1年的酬勞。還有人嘆特約獸醫師制度名存實亡，都在做功德。中時新聞網 ・ 1 天前
不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。中時新聞網 ・ 19 小時前
14歲駐唱補家用！坣娜昔自爆：我不愛唱歌 竟為「反抗父親」踏入歌壇
據了解，坣娜上有4個兄弟姊妹，父親經營旗袍裁縫店，一家人生活過得清苦，因此她14歲便外出打工。由於老闆剛好欠缺歌手，要求坣娜試唱，一聽驚為天人，以每個月4000元的薪資聘請她，每天唱40分鐘。坣娜畢業後，在姐姐朋友的介紹下去經紀公司應徵，從眾多選手中脫穎而出，成為...CTWANT ・ 16 小時前
坣娜驟逝！紅斑性狼瘡能攻擊全身器官 頭髮大量脫落是警訊
歌手坣娜傳出病逝消息，她生前長期與紅斑性狼瘡對抗。盧俊吉醫師指出，紅斑性狼瘡如同「魔術師」，能攻擊全身所有器官引發各式併發症，常見症狀包括頭髮大量脫落、臉上出現蝴蝶斑等警訊。中天新聞網 ・ 4 小時前
紅斑性狼瘡症狀有哪些？和免疫力失調有關？紅斑性狼瘡可以治癒嗎？
紅斑性狼瘡是什麼樣的疾病？跟免疫系統有何關係？紅斑性狼瘡會好嗎？紅斑性狼瘡在台灣盛行率是歐美地區的兩倍，國人不可不慎。資深藝人坣娜與港新周海媚都飽受困擾Yahoo奇摩顧健康 ・ 2 年前
坣娜最後身影曝光 斷聯3個月好友揭遺憾無常
美聲天后坣娜傳出因紅斑性狼瘡舊疾復發，不幸在10月16日病逝，享年59歲，她已經長達5個月沒有更新社群，6月發文談到「人生是一趟單程票，不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事，也不要去做害人害己的行為。」是她最後的公開發文。坣娜的好友田定豐也在社群不捨發聲，透露已經有兩三個月沒有聯繫了，「我整個人自由時報 ・ 20 小時前
40歲女左臉發麻、牙齦痛找無原因 耳鼻喉科醫意外揪出「乳癌」真相
乳癌是我國女性癌症發生率第一名的癌症種類，同時也是十大癌症死因之一，因初期症狀不易察覺，被許多人輕忽。日前耳鼻喉頭頸外科醫師張家豪在粉專分享一名乳癌癌細胞轉移至下顎骨的罕見個案，讓他十分意外。太報 ・ 1 天前
坣娜驚傳病逝生前「貴人」曝光！已故歌王薛岳曾仗義相助
在四、五、六年級，甚至七年級前段班民眾都相當熟悉的名歌手坣娜，驚爆已經離世2個禮拜，在娛樂圈人緣頗佳的她，最感謝的是已故歌王薛岳，在她被欺負的時候挺身而出。中天新聞網 ・ 21 小時前
雞蛋放冰箱方向錯恐加速變質！專家：「這一端朝下」才能維持鮮度 很多人做反了
把雞蛋放進冰箱時，你會注意擺放的方向嗎？很多人可能沒有多想，只是順手擺好而已。其實，雞蛋是有「讓鮮度維持更久的正確放法」的。grapee.jp網站強調，如果放錯方向，不僅會加快變質，還可能影響風味。 雞蛋要「尖端朝下」保存 雞蛋的一端尖，一端圓。一般來說，我們會覺得圓的一端朝下比較穩，但正確做法其實是尖端朝下。 ．尖端朝下可以讓「氣室」維持在正確位置．尖端的蛋殼較厚、強度較高 雞蛋圓的一端有個稱為「氣室」的空間，供雞蛋呼吸。讓氣室朝上，蛋黃就能維持在中央，鮮度比較容易保持。此外，雞蛋殼的強度並不均勻，尖端最強、圓端最脆弱。尖端朝下可讓堅固的部分承受衝擊，減少儲存時破裂的風險。 雞蛋最好冷藏保存 雖然超市通常將雞蛋常溫擺放，但這是為了避免顧客購買後溫差造成結露。結露會讓水分滲入蛋內，加速變質。而為防止沙門氏菌等污染，雞蛋建議「儲存在 10℃ 以下」。所以，即使冬天廚房很冷，也不要放常溫，最好買回家就立刻放進冰箱。 ．尖端朝下，保護蛋殼、維持氣室位置．冷藏保存，避免結露與細菌污染 只要調整保存方式，就能讓雞蛋更新鮮、好吃到最後一顆。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）常春月刊 ・ 1 天前
一起吃飯也可能「吃到罹癌」？醫揭「這1習慣」最易傳染 超多人中招
根據111年癌症登記及113年死因統計資料顯示，胃癌位居我國10大癌症發生人數及死亡率第8位，每年逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌。其中，錨點導致胃癌發生最主要風險因子約有8至9成為「幽門螺旋桿菌」感染所造成。 日常養成良好衛生及生活習慣 可望大幅降低胃癌發生風險 研究指出，幽門螺旋桿菌（HP）感染者罹患胃癌的風險為無感染者的6至10倍，世界衛生組織於1994年已將其列為第一級致癌物。HP是能在胃酸環境下存活的細菌，感染後會引起慢性胃部發炎、潰瘍，長期感染可能導致萎縮性胃炎或黏膜腸化生的癌前病變，進而演變為胃癌。HP主要傳染途徑為經口傳染，而家庭內人與人的相互傳染是重要來源，避免家庭成員間共用餐具，如杯子、碗筷，養成使用公筷母匙、避免共杯共食的良好衛生習慣，可大幅降低感染風險。此外，醃漬食物、抽菸及過度飲酒亦會增加罹患胃癌風險，而新鮮蔬菜水果因具抗氧化效果，有助於降低罹癌風險。 幽門螺旋桿菌檢測及除菌治療保「胃」健康 落實5招護胃 透過HP檢測及除菌治療，可有效降低HP盛行率。民眾可透過「非侵入式之碳13尿素吹氣法」及「糞便抗原檢測法」、或「侵入性之上消化道內常春月刊 ・ 1 天前
坣娜病逝消瘦身影曝光！摯友曝生前最後通話：可能沒辦法了
美聲天后坣娜驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲。她生前對病情相當低調，始終未對外透露。歌手傅薇透露，今年春天曾接到坣娜親自來電，沒想到成了最後的通話。傅薇昨晚在臉書發文：「今年春，她打給我說，『我記著要請妳喝咖啡的啊，但可能沒辦法了。』」當時坣娜聲音明顯吃力，仍不忘告知好友近況。自由時報 ・ 8 小時前
國小教師罹癌化療後復發 台中市醫以ADC治療助她重返講台
[Newtalk新聞] 小學老師 Alice（化名）在30 歲時被診斷罹患 HER2 陽性乳癌。她接受標靶合併化療，完成療程後懷孕，有天走路不穩、頭暈加劇，進一步檢查才發現癌細胞已轉移至腦部。她與台中市立老人復健綜合醫院乳房外科主任吳曜充充份討論後，醫療團隊決定採用新一代抗體藥物複合體（ADC）作為後續治療。 歷經人生第二次抗癌挑戰，醫療團隊看著她從虛弱中逐漸恢復，雖伴隨部分藥物副作用，但整體體力與行動力有明顯改善，如今，她重返講台，繼續熱愛的教學工作，也勇敢地準備迎接新生命的到來。 吳曜充主任提醒，乳癌的治療並非一次完成後就能高枕無憂，復發風險仍然存在。有時癌細胞可能潛伏於體內，數年後再出現，特別是腦轉移，更是臨床上最具挑戰的情況之一。他表示，近年醫療科技進步，新一代抗體藥物複合體(ADC)的出現，為患者提供更多治療選擇。對許多患者而言，治療的目標不僅是延長生命，更希望能維持生活品質、重拾日常步調，真正回到原本的生活。 台中市立老人復健綜合醫院乳房外科主治醫師洪琬瑜指出，新一代ADC藥物結合標靶與化療的優點，精準攻擊癌細胞，減少對正常細胞的影響，降低副作用。ADC藥物，她形容:「就像新頭殼 ・ 7 小時前
傅薇揭與坣娜生前最後對話 「聲音十分吃力」取消聚會成永別
知名歌手坣娜於本月16日病世，享年59歲，根據知情人士透露疑似罹患胰臟癌辭世，噩耗被證實後，震驚演藝圈，圈內好友紛紛發文悼念，傅薇得知死訊後，透露出兩人最後對話內容，坦言感到相當不捨。中時新聞網 ・ 2 小時前
衛生紙外包裝竟不是丟一般垃圾！環保局揭正確答案，3招分辨不怕丟錯罰6千
衛生紙外包裝常常被誤認為是一般垃圾，但事實上它是可以回收的塑膠產品！不過，塑膠袋回收有不少眉眉角，像是零食、泡麵的包裝就不能回收，到底要怎麼正確分辨可以回收的塑...早安健康 ・ 2 週前
獨家》《我們六個》林作逸痛訴失明母犧牲 牢記教誨：手心向下
《我們六個》近期在Netflix上演，劇中6個孩子在小小年紀面對經歷躲債、喪母、分送到育幼院，終於在逆境中長大成人，其中兩個兒子林作逸、林作賢更是為人師表，他們牢記母親生前教誨「知識就是力量」、「成為手心向下的人」，是孩子們沒有走上歪路的精神支柱。劇中人物原型、現任國小學輔主任林作逸，是當年受害者郭富美的兒子，他在《中時新聞網》專訪中，回憶起母親當年的恩情與委屈，點滴歷歷在目。中時新聞網 ・ 6 小時前
新北市疑豬瘟肉品封存爭議 卓冠廷籲侯友宜「不要再鬧脾氣了」
[Newtalk新聞] 台中爆發非洲豬瘟疫情後，新北市查獲688公斤疑似案場豬肉流入市區，其中80公斤加工豬排至今封存倉庫未銷毀，引發政黨對立。民進黨新北市議員卓冠廷今（29日）在市政總質詢後發文，強烈批評市長侯友宜堅持「封存待驗」，呼籲立即執行最高標準銷毀，以免延誤疫情防堵。 卓冠廷指出，行政院長卓榮泰10月26日親自主持中央災害應變會議，明確裁示「可疑產物一律最高標準直接銷毀」，強調檢驗資源應全數投入源頭豬場稽查，而非浪費於已確定來自案場的肉品。他比喻：「就像嚴格執行廚餘直接去化，難道也要保留廚餘待驗嗎？當然不是！有疑慮就銷毀！」卓冠廷透露，總質詢中侯友宜執著於意氣之爭，讓他「滿頭問號」，直言「新北這次表現算不錯，反應並不慢，也迅速攔查，何苦巴著這80公斤豬肉不放？不要鬧脾氣，表現好要繼續，趕快銷毀不要鬧了！」 新北市衛生局表示，該批肉品經加工後剩餘80公斤已就地封存，無外流風險，並多次建議中央協助檢驗，以保留檢體釐清病毒株。侯友宜則回應，「本來就是要檢驗出來才銷毀」，並抱怨會議中卓榮泰未理會其追問，強調一切遵照中央指引，確保市民食安。另有140公斤未售肉品已全數退回上游彰化分切場新頭殼 ・ 1 天前