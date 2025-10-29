坣娜病逝！罹「不死癌症」紅斑性狼瘡 醫揭高風險族群
記者柯美儀／台北報導
以《奢求》、《自由》等經典歌曲紅極一時的歌手坣娜（本名蔡宜樺）驚傳因紅斑性狼瘡舊疾復發，於10月16日離世，享年59歲。醫師指出，紅斑性狼瘡是一種慢性自體免疫疾病，因無法治癒，有「不死癌症」之稱，且好發於20至40歲女性。
衛福部樂生醫院曾發布紅斑性狼瘡的衛教資訊，院內漢生病防治科主任葉倩妤表示，紅斑性狼瘡也稱思樂醫或蝴蝶病，是一種慢性自體免疫疾病；身體的免疫系統功能是保護外來的侵入物質，但紅斑性狼瘡患者的血液中卻含有過量的特殊抗體，導致免疫系統異常並攻擊患者的正常組織，若沒有適當追蹤及治療，最終可能全身器官衰竭而死亡，因此外界稱之為「不死癌症」。
葉倩妤說明，紅斑性狼瘡好發於20至40歲女性，症狀表現因人而異，包括胃口不佳、倦怠、畏寒、發燒、口腔黏膜潰瘍等；紅疹是最典型的症狀，患者易於臉、頸、手臂等處出現紅斑、蝴蝶斑，由於自體免疫系統也可能攻擊不同器官，因此也易伴隨骨骼關節病變、血液系統異常、腎臟及心血管疾病等諸多共病，死亡率更是一般人的2.6倍。
葉倩妤提醒，紅斑性狼瘡現階段雖無法透過治療而痊癒，但目前可以使用免疫調節劑來穩定病情，平日應補鈣、注意防曬、禁止吸菸、避免過度進補、保持情緒平穩，減少緊張的環境、適當運動、充分休息，進而增強免疫系統；若出現發燒、關節肌肉疼痛、無力等情況建議至醫院做詳細檢查，如有家族病史也一併告知醫師。
