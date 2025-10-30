坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝！醫列3地雷食物
[NOWnews今日新聞] 歌手坣娜傳出罹患「癌王」胰臟癌病逝，享年59歲，對此，胃腸肝膽科醫師錢政弘點名3類危險食物「愛吃甜食是高危險族群」，因為胰臟本身功能是控制血糖，讓油脂能消化吸收，而胰臟癌跟高油、高甜與糖有關，因此糖尿病患者得到胰臟癌風險比別人多2倍。
錢政弘提到，胰臟是再生能力很弱的器官，只要急性發炎一次，胰臟細胞就不太能恢復，容易癌變，且根據2024年韓國延世大學統計顯示，急性胰臟炎發生後的2年內，出現胰臟癌的機率高達19倍，過了5年才會降到2.7倍，一直要等到過了10年以上，風險才會降到跟一般人一樣「胰臟炎不是好了就好了，後續一定要繼續追蹤至少2年以上」。
錢政弘說，如有胰臟炎病史、愛吃甜食、飲酒、肥胖、糖尿病、膽結石、和高血脂患者都是胰臟癌的高危險族群，並整理出5件事能預防胰臟癌：
1、戒菸
戒菸可使胰臟癌風險降低30-50%，避免吸到二手菸也同樣重要。
2、避免甜食
葡萄糖會增加胰臟的Kras基因突變，誘導胰臟癌形成，日本女性胰臟癌發生率上升推測與甜食文化相關。
3、控制三酸甘油酯
高三酸甘油酯促使脂肪堆積於胰臟組織，形成「脂肪胰」，引起發炎物質（如IL-6）與游離脂肪酸直接損傷細胞DNA。控制三酸甘油酯至
4、多吃十字花科蔬菜
十字花科蔬菜有結合膽酸的能力，可幫助腸道減少膽酸回收。另外，蔬菜中富含異硫氰酸鹽（ITCS）、芥蘭素（Indole-3-Carbinol）、葡萄糖二酸（glucaric acid）等抗氧化物，可以協助將次級膽酸和代謝物的毒性除去，減少其對胰臟和腸道黏膜的傷害，同時預防胰臟癌和大腸癌。
「十字花科蔬菜」指的就是花椰菜、白菜、高麗菜、芝麻葉、羽衣甘藍、芥藍、青花菜和白蘿蔔（蘿蔔葉）等。
5、多吃南瓜、胡蘿蔔
β-胡蘿蔔素可減少促炎性細胞因子（如IL-6、TNF-α）產生，緩解慢性胰臟炎；同時是一種強效抗氧化劑，能中和自由基，減少氧化應激對細胞的損傷。一周吃5份β-胡蘿蔔素含量高的食物（如南瓜、胡蘿蔔、菠菜），可減少20%胰臟癌的風險。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
坣娜曾罹紅斑性狼瘡！醫：全身器官恐被攻擊 頭髮大把掉成警訊
災區空氣「恐藏6病危機」！癌症風險增 醫示警鏟子超人要戴口罩
患者等不到藥？癌症新藥基金編列預算不足 健保署打包票：請放心
其他人也在看
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 5 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本95歲奶奶血管年齡僅20歲！逆齡長壽全靠這樣做 1招幫血管做彈力操
日本有一位95歲奇蹟奶奶佐藤秀接受健康檢查時，意外發現身體年齡只有36歲、血管年齡更只有20歲，到底奶奶是怎麼保養身體，才能如此年輕逆齡？ 95歲奇蹟阿嬤的逆齡術 觀察佐藤秀的身體狀況，身高1健康2.0 ・ 3 小時前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 1 天前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 22 小時前
坣娜疑胰臟癌離世 50歲後新診斷糖尿病恐為唯一警訊
歌手坣娜疑似因胰臟癌病逝，享年59歲。胰臟癌被稱為「癌王」，其惡性度高且診斷困難，林相宏醫師指出，糖尿病可能是早期發現胰臟癌的唯一機會，尤其50歲以後新診斷的糖尿病患者需特別留意。中天新聞網 ・ 48 分鐘前
女性幾歲進入更年期？何時要開始做準備？醫師帶你一次了解！
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】女性進入更年期，可能面臨荷爾蒙變化帶來的多重挑戰，代謝異常、體重變化與心情起伏等都會陸續上門。台灣婦產科醫學會日前舉辦「F4生活守則 更年期遠離代謝症候群」記者會，專家於會中分享，更年期不等於生病、老化，而是另一段生命歷程的開始，女性朋友只要及早準備、積極調整生活型態，就能穩定度過轉變期，迎向健康的下半人生。 更年期荷爾蒙變化 罹代謝症候群增疾病風險 中華民國診所協會全國聯合會陳建銘副理事長表示，女性在更年期期間經歷荷爾蒙衰退，代謝開始出現偏差，尤其體現在脂肪的代謝，導致壞膽固醇、三酸甘油酯上升，且因為脂肪容易堆積在腰部，體型也會有所改變。 「從今年（2025）1月到8月，我們診所照護的45歲到55歲更年期婦女，850位中就有303位符合代謝症候群的診斷，比例與國內外數據相近。」他指出，若被診斷為代謝症候群，未來罹患糖尿病、高血壓、心肌梗塞等疾病的風險皆會上升。 「F4守則」助預防代謝症候群 那忙家事算運動嗎？ 「但好消息是，代謝症候群是可以逆轉的。」陳建銘副理事長說明，只要「少吃多動」，哪怕是少吃一點點、多動一點點，都有機會觀察到改善，鼓勵女性朋友積極改健康醫療網 ・ 1 天前
容易血糖高的人，多半是這「8個習慣」害的！ 不吃早餐、咖啡喝太多都中鏢
血糖有些波動是自然的，但我們要避免的是劇烈起伏，不論過高或過低。避免血糖大幅變化並不容易，因為許多原因都可能影響血糖穩定，例如藥物劑量過多或不足、脫水、壓力、疾病，以及過量攝取高碳水食物。營養師 Rebecca Jaspan 解釋道：「吃東西後血糖上升是正常的，無論是否有糖尿病。當血糖上升時，胰島素會被釋放，將血液中的糖分送進細胞，轉化成能量。但若胰島素作用受阻，可能因胰島素阻抗或胰島素分泌不足，糖分就會停留在血液中，導致長期高血糖，對健康有害。」Eatingwell網站分享以下 7 個習慣，糖尿病專家提醒最好避免，以免血糖飆升。 1、忽視壓力壓力難以避免，但若長期未處理，會嚴重傷害健康。Jaspan 指出：「高壓力會使身體釋放皮質醇與腎上腺素，導致血糖上升並干擾胰島素功能。這種『戰或逃』反應會讓糖分更久停留在血液中。」營養師 Lauren Plunkett 補充：「長期情緒壓力會演變成慢性壓力，長久下來引發健康問題。」 2、高強度運動運動通常能提升胰島素敏感度，改善血糖，但有時劇烈運動反而會讓血糖上升。這是因為劇烈運動會釋放腎上腺素，刺激肝臟釋放葡萄糖。Jaspan 補充：「此時身體常春月刊 ・ 1 天前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 54 分鐘前
一起吃飯也可能「吃到罹癌」？醫揭「這1習慣」最易傳染 超多人中招
根據111年癌症登記及113年死因統計資料顯示，胃癌位居我國10大癌症發生人數及死亡率第8位，每年逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌。其中，錨點導致胃癌發生最主要風險因子約有8至9成為「幽門螺旋桿菌」感染所造成。 日常養成良好衛生及生活習慣 可望大幅降低胃癌發生風險 研究指出，幽門螺旋桿菌（HP）感染者罹患胃癌的風險為無感染者的6至10倍，世界衛生組織於1994年已將其列為第一級致癌物。HP是能在胃酸環境下存活的細菌，感染後會引起慢性胃部發炎、潰瘍，長期感染可能導致萎縮性胃炎或黏膜腸化生的癌前病變，進而演變為胃癌。HP主要傳染途徑為經口傳染，而家庭內人與人的相互傳染是重要來源，避免家庭成員間共用餐具，如杯子、碗筷，養成使用公筷母匙、避免共杯共食的良好衛生習慣，可大幅降低感染風險。此外，醃漬食物、抽菸及過度飲酒亦會增加罹患胃癌風險，而新鮮蔬菜水果因具抗氧化效果，有助於降低罹癌風險。 幽門螺旋桿菌檢測及除菌治療保「胃」健康 落實5招護胃 透過HP檢測及除菌治療，可有效降低HP盛行率。民眾可透過「非侵入式之碳13尿素吹氣法」及「糞便抗原檢測法」、或「侵入性之上消化道內常春月刊 ・ 1 天前
蚵仔補蛋白又補鋅！營養師：這樣煮最補 教你「1技巧」煮出不腥不濁蚵仔湯
蚵仔（又稱牡蠣）被譽為「海中牛奶」，營養密度極高。營養師黃雅鈺表示，每100公克蚵仔含有約9.4公克蛋白質，屬於優質蛋白質來源；同時熱量僅54大卡，相較於其他肉類，屬於低熱量高營養食材。且蛋白質是維持肌肉量、修復組織及製造酵素的重要成分，對兒童發育及長輩維持體力都十分關鍵。蚵仔質地柔軟、不需切割，特別適合牙口較差或吞嚥能力較弱的人食用。 富含鋅元素 維持免疫與皮膚健康 蚵仔中最具代表性的營養素便是「鋅」。每100公克蚵仔約含10.6毫克鋅，為所有常見貝類中含量最高。黃雅鈺營養師指出，鋅在人體中扮演多重角色：參與酵素反應、促進細胞再生、維持皮膚健康與免疫系統運作。缺鋅容易導致味覺下降、傷口癒合變慢及免疫力低下。對男性而言，鋅更與生殖機能密切相關，是不可或缺的微量元素。因此，適量食用蚵仔有助於提升整體代謝與健康防護力。 烹調技巧簡單 掌握鮮度是關鍵 想煮出一碗好喝的蚵仔湯，關鍵在於「鮮」。黃雅鈺營養師建議，選購時應挑選外觀飽滿、色澤潔白、有光澤的蚵仔。烹煮時避免久煮，待水滾後放入蚵仔，待湯呈乳白色即熄火，才能保留鮮甜原味與柔嫩口感。此外，蔥花與薑絲是最經典的配料，不僅能提香去腥，亦可促進血常春月刊 ・ 18 小時前
血壓藥要白天吃還是晚上吃？最新研究揭露真相 醫師教你這樣用藥最好
最新研究揭示，高血壓藥物的服用時間，並不影響治療效果！內分泌與新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，該研究結果顯示無論早晨或睡前服用降壓藥，對心血管事件和死亡率的影響並無顯著差異，患者可依個人習慣選擇最適合的服健康2.0 ・ 1 天前
高蛋白飲輸了！運動後吃「它」更能長肌肉、抗發炎、護腸道
許多人運動後會補充香蕉或高蛋白飲料，藉此增肌並補充能量，但最新研究指出，希臘優格是更好的選擇，因為不僅蛋白質高、含糖量低，還具有額外的抗發炎與肌肉修復功效。健康的腸道環境有助於抑制發炎物質生成，讓肌肉恢復更迅速。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
公費疫苗第二階段11月起開打！50歲以上就可接種 全聯、家樂福將成疫苗施打站
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導衛福部疾管署今（28）日表示，今年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對...FTNN新聞網 ・ 1 天前
5款地雷宵夜曝！醫：我睡前3小時絕不碰食物
[NOWnews今日新聞]有不少人因為工作關係，或者因為嘴饞而在睡前吃宵夜，營養功能醫學專家劉博仁整理了五種常見的宵夜地雷食物，並稱這些食物容易造成腸胃不適、血糖波動或增加體脂肪，建議宵夜份量要小、最...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
44歲女摘完子宮漏尿！崩潰曝「胃和膀胱掉下來」 婦科醫搖頭揭真相
婦科醫師謝筱芸在臉書粉專表示，原PO漏尿的真正原因是「骨盆底肌肉鬆弛」，不管有沒有子宮都可能發生，例如懷孕、生產、肥胖、長期便秘或咳嗽都可能引起，有些人反而因為肌瘤壓迫膀胱，手術後排尿更順。另外，很多人以為穿「束腹帶」能防漏尿，事實上那會增加腹壓、反而讓漏...CTWANT ・ 1 天前
吃稀飯=喝糖水？農糧署揭密：搭配「3類食物」穩血糖、增飽足感
稀飯容易吞嚥，屬於「高升糖指數」食物，坊間流傳稀飯沒營養、吃了等於喝糖水。農糧署發文說明，稀飯並非沒有營養，而是養胃、復元的好食物，與米飯相比，升糖指數確實稍高，食用時搭配蛋白質、膳食纖維、健康油脂，可降低餐後血糖波動，延長飽足感。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吃雞肉會得癌症？每周超過這分量 癌症風險增2.6倍 最佳吃法曝光
你以為吃雞肉很健康？研究顯示，過量食用雞肉可能增加死亡風險！胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒民眾須留意食用分量。一項追蹤4,000多位義大利中年人的最新研究顯示，每周食用超過300公克雞肉的人，整體死亡率提健康2.0 ・ 1 天前