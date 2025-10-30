坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發

歌手坣娜29日因胰臟癌離世，醫師建議應少吃甜食，避免葡萄糖誘使胰臟Kras基因突變成癌。取自當事人臉書



歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，據知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。

胃腸肝膽科醫師錢政弘過去曾在臉書發文指出，根據2024年韓國延世大學統計指出，急性胰臟炎患者在發作後2年內罹患胰臟癌的機率，高達一般人19倍，5年後才降至2.7倍，需超過10年風險才會降到跟一般人一樣。

錢政弘提醒，胰臟炎不是康復後就沒事，後續一定要追蹤至少2年以上，尤其有胰臟炎病史、愛吃甜食、飲酒、肥胖、糖尿病、膽結石、和高血脂患者等高危險族群，更應積極預防，並需做到以下五件事預防胰臟癌：

戒菸

錢政弘指出，戒菸可使胰臟癌風險降低30至50%，同時避免吸到二手菸也同樣重要。

避免甜食

葡萄糖會促使胰臟Kras基因突變，誘發癌症，其中日本女性胰臟癌發生率上升，推測和甜食文化有關。錢政弘過去也曾表示，胰臟癌和高油、高甜和糖有關，其中甜食、高油、精緻澱粉三類食物須特別留意。

控制三酸甘油脂

錢政弘提醒，高三酸甘油酯容易導致脂肪堆積形成「脂肪胰」，進而引起發炎物質（如IL-6）與游離脂肪酸直接損傷細胞DNA，應將三酸甘油酯控制在150 mg/dL以下，以降低胰臟炎復發及癌變機率。

多吃十字花科蔬菜

錢政弘表示，「十字花科蔬菜」如花椰菜、白菜、高麗菜、芝麻葉、羽衣甘藍、芥藍、青花菜和白蘿蔔（蘿蔔葉）具有結合膽酸的能力，可幫助腸道減少膽酸回收。此外，蔬菜中富含異硫氰酸鹽（ITCS）、芥蘭素（Indole-3-Carbinol）、葡萄糖二酸（glucaric acid）等抗氧化物，能協助將次級膽酸和代謝物的毒性除去，減少其對胰臟和腸道黏膜的傷害，同時預防胰臟癌和大腸癌。

多吃南瓜、胡蘿蔔

β-胡蘿蔔素可減少促炎性細胞因子（如IL-6、TNF-α）產生，緩解慢性胰臟炎；同時是一種強效抗氧化劑，能中和自由基，減少氧化應激對細胞的損傷。若每週吃5份β-胡蘿蔔素含量高的食物（如南瓜、胡蘿蔔、菠菜），可減少20%胰臟癌的風險。

