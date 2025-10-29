坣娜罹「癌王」逝！賈伯斯、傅達仁都不敵 往往確診時已到晚期
歌手坣娜傳出本月16日因病去世，據《ETtoday新聞網》報導，雖然她患有紅斑性狼瘡，但最終是因為不敵胰臟癌離世。胰臟癌又有「癌王」的稱號，患者確診時恐已到晚期或轉移其他器官，蘋果電腦創辦人賈伯斯、前體育主播傅達仁皆是不敵此病。
據了解，許多名人因為胰臟癌過世，國外有蘋果公司創辦人賈伯斯 （Steve Jobs）、「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）以及世界三大男高音之一的帕華洛帝（Luciano Pavarotti）；台灣方面，名嘴劉駿耀、藝人巴戈、體育主播傅達仁也皆是因此病而亡。
據「台灣癌症基金會」衛教資料顯示，胰臟是一包含有內分泌及外分泌功能的腺體，位於人體的後腹腔，且臨近有許多大血管。任何發生在胰臟的惡性腫瘤，統稱為胰臟癌。胰臟癌又有「癌王」之稱，惡性度高，早期較不易被發現，且缺乏有效的篩檢方式，往往診斷時，已是晚期或轉移，且預後不佳。因此必須提高警覺，注意出現可能相關症狀，及早就醫。
胰臟癌危險因子：
1、年齡：胰臟癌的發生年齡多在60歲以上。
2、性別：男性較高於女性。
3、遺傳家族史:有胰臟癌家族史，發生胰臟癌的機率較高。另外如BRCA1/2基因突變，MLH1/MSH6基因變異的Lynch症候群，罹癌風險相對增加。
4、糖尿病:可能機會增加，但尚未被完全證實。
5、慢性胰臟炎。
6、抽菸與飲酒：吸菸者罹患胰臟癌的風險較高，而長期或過量飲酒常會導致慢性胰臟炎，相對也增加胰臟癌的風險。
7、飲食習慣：攝食肉類或高糖高脂肪的食物。
8、化學藥品：長期接觸石油或其他化學溶劑。
