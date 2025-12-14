坣娜老公傳身價280億！本人親自回應 揭「第一次睡」情景

坣娜因肺腺癌過世，先生薛智偉在追思會結束後現身受訪。（圖／東森娛樂）





「美聲歌后」坣娜在10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，先生薛智偉在追思會結束後，現身向媒體致意，除了分享過去和坣娜相處的點滴外，有關外界傳聞他身價高達280億台幣，他也親自說明。

薛智偉回憶和坣娜第一次見面的場景，當時長輩推薦他向坣娜學瑜伽，他聽完驚訝「電視上那個坣娜？」於是答應先和對方見面，當時坣娜雖穿著樸素，但仍難掩星光，「那個時候已經不是想學瑜伽，可是我不能讓她知道。」沒想到對方冷酷的樣子，讓薛智偉以為被討厭，約了第二次喝咖啡還是一樣，因此不敢再打電話給坣娜。

直到1年後，薛智偉終於忍不住打給坣娜，「可能是時間點不一樣，天時地利人和。」兩人聊到咖啡廳員工趕人，回家後薛智偉又打電話給坣娜，就這樣講到睡著，早上醒來透過電話聽到對方呼吸聲，幽默表示「那是我們第一次一起睡覺」。

至於未來是否再婚，薛智偉坦言現在還很心痛，需要一點時間，但他也不把話說死，「一個男人不應該是孤單的」，對於未來不排斥任何事情。而外界對於身價的傳言，薛智偉大方回應，「我們這個年紀不算錢，錢不是我們的，是上帝的，祂給我一些，我就去做好事。」更進一步補充，「你說我4萬身價我謝謝你；說我280億身價，我也謝謝你。」



