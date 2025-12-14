坣娜老公薛智偉分享兩人「第一次」不避諱談再婚 280億真實身價揭露

坣娜老公薛智偉14日中午在追思會後現身受訪。（鄧博仁攝）

歌手坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，14日追思會結束後，坣娜的先生薛智偉中午親自現身受訪，分享兩人相處10年的點滴，薛智偉表示，他倆認識是老天的安排，還提到第1次「睡在一起」的美好回憶。

薛智偉說有段時間他想學武術跟氣功，後來有長輩推薦他學瑜伽，就介紹教瑜珈的坣娜給他，他聽到坣娜就想說：「是電視上那個坣娜嗎？」於是儘管不想學瑜伽也跑去看女明星，「那時候我們喝咖啡，我並不是想學瑜伽而已，但又不能讓她發現，她很冷酷，我以為她討厭我，她說妳不想學就清清楚楚的說，我想要逗她笑，結果她沒有任何反應。」

坣娜追思會內部裝潢莊嚴高雅。（鄧博仁攝）

喝完咖啡回去後，薛智偉不敢再打電話給坣娜，但每個月都盯著對方的號碼，就怕她有沒有刪掉自己的號碼，「1年後我才又約她出來喝咖啡，可能天時地利人和，我們就在咖啡廳聊天，聊到咖啡廳要趕人了。回家後我又打給她，聊天聊到她睡著，聽到她的呼吸聲，那算是我們第1次睡在一起，可惜她在她家、我在我家。」

至於未來是否會再婚？薛智偉說男生本來就需要有女生的智慧幫助，未來會怎樣不預設限制，還提到坣娜曾跟他直說這個女生不錯、那個女生也不賴，想當開明。另有媒體曾報導薛智偉是富商擁280億身價，他輕描淡寫笑答：「我會計來找我算帳，其實那些錢不是我們的，是上帝的，祂留給我一些，我就去做好事，坣娜說錢要做好事，我們不計錢，媒體說我4萬元的身價，我謝謝你；說我280億的身價，我也謝謝你。」

