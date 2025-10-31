坣娜老公薛智偉悲慟發聲！親揭愛妻因肺腺癌59歲病逝

坣娜20251031坣娜病逝令各界不捨。資料照

資深歌手坣娜10月14日下午因肺腺癌病逝，享年59歲。她的丈夫、猶台文化交流協會（JTCA）創辦人薛智偉30日發出聲明，首度向外界說明坣娜的離世過程，並透露她早在生前就交代「不公開發喪」，希望低調離開人世。坣娜依照猶太教習俗，於逝世48小時內下葬，10月16日安葬於金寶山的家族猶太聖殿，薛智偉悲慟表示：「將來我亦會於此與她相伴。」

薛智偉感性提到，坣娜在2021年演唱會後出現咳嗽症狀，起初以為只是小毛病，沒想到年底確診為肺腺癌第四期。醫師當時預估她僅剩8至12個月壽命，然而她以堅定的意志力撐過了四年，「她每天早起、做瑜伽，依然用極平靜的心態面對生命。身邊的朋友根本看不出她的病痛，她反而不斷鼓勵我們，溫柔又堅韌」。

他回憶兩人於2017年結婚，八年婚姻充滿啟發與感動。薛智偉坦言，自己原本是單純的商人，「直到有一天她問我：『你願不願意為台灣做點什麼？』那句話徹底改變了我的人生方向。」在坣娜的啟發下，他創立了「JTCA猶台文化交流協會」，致力於推動台灣與猶太世界的文化交流，「如今世界各地的猶太人都知道台灣，也因此來訪。這一切都源自坣娜的愛與遠見。」

坣娜離世令各界不捨。翻攝Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽臉書

談到最後時光，薛智偉哽咽表示：「她在離世前三個月身體明顯虛弱，希望能在家中安寧離世。那天，我緊緊抱著她，看著她平靜地離開。」他形容坣娜是「我的愛人、我的妻子、我的朋友、我的老師」，讚嘆她的靈魂與智慧遠超凡人，「她讓我從只懂經營事業的商人，學會了用愛看世界。」

為了讓外界有機會追思坣娜，薛智偉也宣布，將於12月14日舉辦追思會，邀請親友與粉絲一同懷念這位才華橫溢、靈魂高貴的音樂人，「讓我們再一次因她相聚，感受她的愛與良善。」



