坣娜老公遭爆有280億身家！薛智偉回應了 鬆口認不排斥再婚

歌手坣娜和病魔對抗4年，仍在今年10月撒手人寰，今（14日）丈夫薛智偉在猶台文化交流協會JCC大禮堂舉辦追思會，被問到之後是否還是會想要找個伴，薛智偉也直率表示：「這問題問得有點快，我的心還是很痛的，要一段時間，我不排斥任何事情，她也希望我可以找人，男人不該是孤單的，要有女人的智慧，沒有什麼一定的，順應大自然。」

薛智偉同時也直言能和坣娜是他的榮幸、幸福，「不知道做了什麼好事才有這個過程，她一定永遠在我心裡。」認為陪坣娜走過最後一段路，兩人的感情反而更深厚，「我們在一起是很美的過程，我們不怕死，我跟她的關係反而更深。」他也透露，認為坣娜這一生沒有遺憾，「坣娜嚥下最後一口氣，她的靈魂飛很快，已經不在身體裡面了，有些靈魂會一直繞不願意走，心裡很掙扎，但她一路走，使命完成了。」

先前有消息傳出，薛智偉的身價超過280億台幣，他也無奈表示，「我絕對不會講這個話，到底是誰講的？會計還來問我，錢不是我的，是上帝的。」薛智偉分享，坣娜也告訴他錢不用留著，應該要流動、有進有出，這到最後就是貨幣而已，最後也感恩喊，不管新聞寫他的身價多少，他都會懷抱感激的心情。

