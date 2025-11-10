坣娜肺腺癌奪命！譚敦慈：魚這樣吃恐成最毒習慣 7症狀像感冒卻奪命

以〈奢求〉等歌曲深植人心的59歲情歌女神坣娜，驚傳於10/14病逝。外界一度猜測是紅斑性狼瘡或胰臟癌奪命，但她摯愛的猶太裔富商老公薛智偉今（31）日悲痛證實，坣娜是因「肺腺癌」病逝。他透露，4年多前坣娜因久咳不癒就醫，確診時已是第4期，但她以超凡的毅力與平靜，將醫師預估的8個月餘命，硬是延長成4年充滿愛的時光。

摯愛親證：久咳非感冒，醫估剩8個月她用愛多活4年

薛智偉回憶，坣娜在2021年演唱會後開始咳嗽，起初因疫情未多加留意。沒想到同年12月檢查，竟是肺腺癌第四期的震撼消息，醫師當時預估她生命僅剩8至12個月。然而，坣娜展現了驚人的生命力，她維持自律生活，每天早起做瑜伽，用平靜的節奏對抗病魔，身邊朋友絲毫看不出她的辛苦。

在生命最後三個月，坣娜身體明顯虛弱，她選擇以居家安寧的方式走完最後一程。10月14日，薛智偉在床邊緊緊擁抱著她，直到她平靜離世。追思會將於12月14日舉行，讓愛她的朋友與歌迷能送她最後一程。

「你願為台灣做點什麼？」一句話改變億萬富豪人生

身價百億的薛智偉，坦言自己曾是個只顧好家人的商人，直到坣娜問他：「你願不願意為台灣做點什麼？」這句話，徹底改變了他。在坣娜的啟發與督促下，他創立了「猶台文化交流協會JTCA」，讓世界各地的猶太人看見台灣。他感性地說，協會的每個角落都有坣娜的身影，未來他會持續努力，完成愛妻交代的任務。

為何總是晚期才發現？醫：肺癌是「沉默殺手」

為何肺癌發現時往往已是晚期？嘉義大林慈濟醫院胸腔內科醫師方科智表示，人體肺部功能強大，即使長了多顆腫瘤，只要還有1/5的肺組織能運作供應足夠血氧，早期幾乎沒有症狀。如同昔日「帽子歌后」鳳飛飛也是在演唱會後因久咳不止才發現，這在臨床上非常常見。

同樣肺癌四期命運大不同？醫師曝「幸運兒」3大續命條件

一樣是第四期，為何坣娜能比醫師預估多活這麼久？方科智醫師指出，肺癌四期患者能否長期存活，取決於三大關鍵條件，符合者就有機會成為「幸運兒」：

良好的身體條件：

患者本身身體機能不錯，沒有其他干擾治療的慢性病，或者控制良好，控制良好讓疾病穩定，肝腎功能正常，能承受藥物代謝，足以負荷後續治療。

相對友善的轉移部位：

若癌細胞僅侷限在胸腔內（如雙肺、肋膜積水），屬於較好處理的「第四期前期」；若已轉移至腦、肝、骨，則控制難度較高。

基因可以找到相對應的標靶藥物：

亞洲超過一半的肺腺癌患者能找到對應的「標靶藥物」，有效控制期可達一年半至三年。部分患者即便無標靶藥物可用，也可能適用「免疫治療」。

不只咳嗽和背痛！肺癌7大「偽裝系」初期警訊

肺癌因初期症狀不明顯，容易被當成小感冒或過勞而忽略。除了持續性的咳嗽與不明背痛，若出現以下幾種「偽裝系」症狀，且持續超過兩週未改善，就應提高警覺：

聲音沙啞：腫瘤若壓迫到喉返神經，可能導致聲音突然變得沙啞。 呼吸變喘、有喘鳴聲：在沒有劇烈運動的情況下，走路、爬樓梯就感覺喘不過氣，或呼吸時出現不尋常的咻咻聲。 吞嚥困難：腫瘤若壓迫到食道，可能會感覺食物難以下嚥或胸口有異物感。 肩膀、手臂疼痛：若腫瘤長在肺尖，可能壓迫到臂神經叢，引起肩膀、手臂或手指出現麻痛感。 反覆性肺炎或支氣管炎：腫瘤阻塞呼吸道，容易導致特定肺葉反覆發炎感染。 體重異常下降：在沒有刻意減重的情況下，食慾不振且體重在短時間內明顯減輕。 杵狀指：手指或腳趾末端異常增生、腫大，看起來像鼓棒，是肺部疾病的特殊警訊之一。

廚房油煙是元兇？譚敦慈揭3大防癌「煮食絕招」

台灣女性肺癌患者高達九成不吸菸，醫界普遍認為與廚房油煙高度相關。無毒教母譚敦慈分享，她為家人料理三餐，有三大防癌絕招：

絕對不爆香：

油溫一旦過高產生油煙，就會出現有害致癌物。她多採燉、煮、滷等低溫烹調，溫度不超過100度。

煎魚的油不要再用：

煎過魚的高溫油，有益成分已氧化，充滿魚香味的油反而可能變成有毒物質。不只是煎魚，譚敦慈呼籲每煮一道菜都要洗鍋。

抽油煙機晚點關：

煮完菜後，讓抽油煙機再運轉5至10分鐘，才能將殘留的有害油煙徹底排淨，避免室內PM2.5超標。

方科智醫師最後提醒，肺癌高居國人死因前茅，千萬別等到有症狀才檢查。高風險族群應善用健保給付的「低劑量電腦斷層（LDCT）」篩檢，及早發現、及早治療。

◎ 圖片來源／翻攝自坣娜臉書

◎ 諮詢專家／方科智醫師．譚敦慈護理師

