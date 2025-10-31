坣娜肺腺癌末確診4年 鰥夫薛智偉公開千字告白「床邊緊抱直到她平靜離世」

坣娜在2021年底確診為肺腺癌第四期，她仍樂觀積極生活，前年接受本刊專訪，完全看不出生病的模樣。

藝人坣娜近日傳出因病辭世，享壽59歲，突如其來的悲報震驚演藝圈與大眾，由於坣娜低調希望封鎖消息，關於她的死因有好幾個版本，今（31日）她的丈夫薛智偉公開千字聲明文，向大家說明坣娜是因肺腺癌辭世，並將安葬於金寶山，薛智偉表示坣娜過去3個月身體明顯虛弱，「她與我商量，希望以居家安寧的⽅式走完⼈⽣，當⽇，我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開⼈世。」坣娜安葬於金寶山家族猶太聖殿，12月14日將舉辦追思會。

坣娜最後3個月選擇在家安寧，最後一刻在丈夫薛智偉懷裡平靜離開人世。（翻攝自臉書薛智偉坣娜猶台文化交流協會）

薛智偉透露，坣娜自2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，因疫情影響不便就醫，直到同年12月確診為肺腺癌第四期。醫師當時預估她僅剩8至12個月，但她堅強地多活了4年。病中，坣娜仍保持自律生活，早起、作瑜伽，面對疾病平靜從容，身邊朋友幾乎看不出她承受的辛苦，她也持續鼓舞周圍的人。「這段時間，我們幾乎24⼩時相伴⽣活與⼯作。如今回想，我感謝上天給了我們這樣的恩典，也讓我們有時間討論⼤⼩事，包含⾝後事。」

夫妻於2017年結婚，8年來互相扶持，薛智偉表示「她是位充滿智慧的女性，常常給我不同的思維與建議，也幫我把⾝邊的⼀切訓練得井然有條」，坣娜不僅是他的愛人與摯友，也啟發他創立JTCA猶台文化交流協會，推動台灣與猶太文化交流，她全程參與協會事務，協助提升國際能見度。

坣娜的丈夫薛智偉以長文描述夫妻最後幸福時光，「我常稱她是天使，她笑回『你太小看我。』」盡顯思念與愛意。（翻攝自臉書薛智偉坣娜猶台文化交流協會）

薛智偉在聲明中形容坣娜智慧與靈魂遠超乎想像，「我常稱她是天使，但她總笑著說：『你太⼩看我。』」他感謝所有關心與支持她的朋友與社會人士，並表示，追思會將於12月14日舉行，屆時將邀請親友與支持者一同緬懷坣娜，感受她的愛與良善。

