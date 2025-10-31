坣娜肺腺癌病逝 丈夫薛智偉：12/14辦追思會

（中央社記者王心妤台北31日電）歌手坣娜（本名蔡宜樺）的丈夫薛智偉今天發聲明表示，坣娜於14日因肺腺癌病逝，她從2021年就出現咳嗽症狀，同年12月診斷出肺腺癌第4期，而家屬將於12月14日舉辦追思會。

歌手坣娜於14日過世，享年59歲。她的丈夫薛智偉今天透過聲明表示，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，她原本就有固定抽血檢查的習慣，結果一直良好，沒想到同年12月即診斷出肺腺癌第4期。醫師當時預估她僅剩8至12個月的時間，但她以堅強意志走過4年。

廣告 廣告

坣娜病中仍維持做瑜伽、早起等習慣，也持續鼓勵身邊的人，直到離世前3個月，她的身體才明顯虛弱，同時提出想以居家安寧方式走完人生。最後一日，薛智偉也抱著她，伴她平靜離世。

薛智偉提到，兩人結婚8年，是他人生中最受啟發也最感動的時光，透過坣娜的鼓勵，他才創立猶台文化交流協會（JTCA），希望透過猶太與台灣文化的交流，讓世界看見台灣，「她啟發的信念、交代的任務，未來，我也會持續努力、持續為台灣盡心。」

薛智偉表示，他常稱呼坣娜為天使，因為她的智慧超乎想像，讓他從只懂得經營事業的商人提升視野。而坣娜是他的愛人、妻子，更是朋友與老師。他將於12月14日舉辦坣娜的追思會，細節日後會公布。（編輯：張雅淨）1141031