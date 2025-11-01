坣娜肺腺癌病逝...譚敦慈示警主婦煎魚1習慣母湯：致癌因子找上門
59歲歌后坣娜本月14日病逝，震驚全台。病因從原先的紅斑性狼瘡到胰臟癌，最終是丈夫薛智偉親自發表聲明，證實愛妻死因是肺腺癌，16日安葬於⾦寶⼭的家族猶太聖殿中。由於肺腺癌號發於女性身上，且廚房油煙是主因之一，對此已故俠醫林杰樑之妻、「無毒教母」譚敦慈曾示警，許多主婦廚房煎魚1個習慣，容易產生有毒物質。
繼《好小子》男星顏正國上月初肺腺癌病逝後，過了一周坣娜也同樣肺腺癌離世，前台大內科醫師林氏璧（孔祥琪）曾表示，肺腺癌和抽菸關聯較低，台灣有93%肺腺癌女患者從未抽過菸，常見的肺腺癌危險因子包括廚房油煙、空氣汙染、室內空汙如蚊香、燒香，若通風不良長期下來就有致癌風險，此外還有化妝品（蜜粉）、芳香劑（辣族）、壓力與過勞。
當時林氏璧舉民眾黨市議員林珍羽為例，她罹患肺腺癌，幸虧做了低劑量電腦斷層掃描，才能在早期就發現並根治。林氏璧說，常見的肺腺癌危險因子包括廚房油煙、空氣汙染、室內空汙如蚊香、燒香，若通風不良長期下來就有致癌風險，此外還有化妝品（蜜粉）、芳香劑（辣族）、壓力與過勞。林珍羽不菸不酒卻罹患肺腺癌，其原因就在於她喜愛下廚，習慣且長期「大火爆炒」，導致油煙中的細小粒子吸入肺部不斷刺激下，產生癌變。
譚敦慈也曾示警，許多主婦習慣煎魚後，把魚油留下，不洗鍋子就把菜放下去炒，可以省油又帶有魚香，但其實這個動作相當危險，因為此時高溫的油容易產生有毒物質，屆時就會附著在菜上面，建議每煮一道菜就洗一次鍋子，背面也不能放過，沾了髒汙後的煙，吸入體內風險也相當高。她提醒，開火之前先開吸油煙機，熄火之後繼續抽5到10分鐘，因為在煮完菜後，空間內的PM2.5還是很高。
