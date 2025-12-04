坣娜肺腺癌病逝！追思會時間地點曝光 「將公開珍貴遺作」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

坣娜於今年10月14日因肺腺癌病逝，而薛智偉・坣娜猶台文化交流協會（JTCA）宣佈，將於 12月14日早上10點半在台北市大安區仁愛路的猶太社區中心（JCC 大禮堂）舉行主題為 「愛與文化的橋樑」 的「IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG」追思會，讓曾被她的藝術、善意與靈魂觸動的人們在這一天重逢，共同回望她一生所留下的深刻美好。

坣娜追思會時間地點、曝光。（圖／猶台文化交流協會提供）

坣娜是台灣家喻戶曉的全方位藝人，她以大方真誠、獨具魅力的舞台能量，在歌唱、戲劇、電影、主持領域皆留下不可取代的地位，她的歌聲陪伴無數人的青春歲月。坣娜生前低調，她的先生薛智偉先生基於夫妻深厚情感，仍盼望能為她舉辦一個充滿愛的聚會，讓合作夥伴、親友、藝界同仁與支持者在莊嚴的時刻裡齊聚一堂，為她獻上最深的敬意與道別。特別以猶太社區中心為場地，燈光與佈置均以「莊嚴、純淨」為原則，希望以最高規格向她致意。

坣娜追思會主視覺照曝光。（圖／猶台文化交流協會提供）

本次追思會最動人的亮點之一，主視覺採用了坣娜生前未公開的 2021年《愛是自由 Free To Love》演唱會宣傳照。這組珍貴影像由J’s 娛樂工廠特別授權提供，象徵她的光芒，依然綻放。當天也將公開播放新製作的MV與未完整曝光的歌曲，讓大家透過熟悉的歌聲，再次感受坣娜的心與大家同在。除了親友追思會，主辦單位當天也規劃「粉絲追思會」時間於12月14日下午1點、1點半兩梯次開放粉絲入場，活動採線上報名。填寫表單後，主辦單位將寄出「入場通知信」，內含入場時間與注意事項，希望讓每位支持者都能在秩序與平靜中參與這場告別追思會。

