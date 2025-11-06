坣娜肺腺癌辭世！中醫揭「肺部5大健康殺手」，教你「生活+飲食」保養秘訣

藝人坣娜於10月中旬辭世，其美籍猶太裔丈夫薛智偉於10月31日發表聲明證實噩耗，並透露坣娜因罹患肺腺癌離世的消息。薛智偉在聲明中回憶，坣娜於2021年演唱會後出現咳嗽症狀，卻因疫情期間就醫不便而延誤檢查，直到同年底才確診為第四期肺腺癌。坣娜的病逝消息曝光後，也引發社會對肺腺癌的關注。

中醫認為「肺主氣、司呼吸、開竅於鼻、其華在毛」，主掌一身的氣機運行，是人體對外界變化最敏感的臟腑。

若長期處於空氣污染、油煙環境、熬夜、情緒鬱結、飲食過於辛辣、油膩，都容易損傷肺陰，使肺氣虛弱，導致免疫力下降、慢性咳嗽、呼吸不順，甚至為腫瘤發展提供土壤。

中醫在臨床上將肺腺癌視為痰、瘀、毒、虛交錯之證，治療以扶正祛邪、益氣養陰、化痰散結為主軸，輔以調整作息與飲食，以穩定體質、防止復發。

日常生活保養建議：

戒菸及避免菸害暴露：這是最重要的一步。雖然肺腺癌也發生於非吸菸者，但菸草煙霧（包含二手菸）是公認風險。

空氣品質與油煙控制：例如家中廚房油煙、室內空氣流通、避免長期處於重度空污區。研究顯示空氣污染、油煙與肺腺癌風險有關。

定期體檢與警覺症狀：如長期持續咳嗽、胸悶、呼吸喘、體重減輕等要留意。

有規律的運動與維持體重：運動可促進肺部功能、免疫機制與全身代謝，可早起做瑜伽、慢跑鍛鍊體能維持生活節奏。

良好作息、充足睡眠、減少慢性發炎：慢性發炎與癌變的關聯逐漸被重視。

攝取多彩蔬果等抗氧化食物、優質脂肪，避免高糖高脂、加工食物。

日常食療保養方向：

養肺潤燥：

適合秋冬與長期咳嗽者可選：

百合、杏仁、白木耳、梨子、蓮子、枸杞。

清潤湯飲如：百合蓮子銀耳湯、川貝燉梨，有助潤肺止咳、緩解乾咳喉癢。

益氣固本：

體虛、氣短乏力者可食：

黃耆、黨參、山藥、紅棗、黑芝麻

可煮黃耆紅棗茶或山藥枸杞粥

強化免疫與氣血循環，增強對環境變化的抵抗力。

若有明顯症狀（如長期咳嗽、呼吸困難、胸痛等）或高風險因素，早期檢查並諮詢醫師。

山茶花中醫診所院長 簡心潔

