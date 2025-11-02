坣娜肺腺癌辭世 肺癌權威醫：定期LDCT篩檢是最佳預防方式

知名藝人坣娜於日前傳出死訊，享年 59 歲。其丈夫薛智偉證實消息，是因肺腺癌病逝。聲明表示坣娜於 2021 年底確診第四期肺腺癌，當時醫師預估僅剩 8 至 12 個月壽命，但她以堅強意志與規律生活與病魔抗衡近四年，直至最後三個月身體明顯虛弱，選擇居家安寧照護，平靜離世。

肺腺癌連八年奪命首位 女性患者逐年攀升

肺癌已連續多年高居國人十大癌症死因之首。

台大醫院外科部主任、胸腔外科權威陳晉興醫師說明，肺腺癌的成因相當複雜，目前僅部分與吸菸、家族遺傳、空氣污染、二手菸、室內油煙或長期暴露於石綿環境有關。近年更令人關注的是，不抽菸女性的罹患比例持續上升，已超越男性。

廣告 廣告

陳晉興提醒，肺腺癌是沉默的殺手，早期幾乎沒有症狀，等出現咳嗽、胸悶或體重下降時，往往已是中晚期。

滑石粉含石綿 且難以預防

滑石粉（Talc）中的石綿成分可能與肺部疾病甚至癌症有關。陳晉興指出，世界衛生組織（WHO）在 2018 年已將含石綿的滑石粉列為致癌物，過去主要用於化妝品與體香產品中，且日常生活中其實相當難避免少量接觸。

「早期診斷是唯一能大幅提升存活率的關鍵。」陳晉興強調，民眾應減少長期吸入細微粉塵或使用來源不明的粉狀產品，保持室內空氣流通，並注意工作環境防護。並且務必要定期接受篩檢，才能夠及早發現及早治療。

高風險族群應定期篩檢 早發現可延緩退化

目前政府針對高風險族群提供「低劑量電腦斷層掃描（LDCT）」公費篩檢，對象包括：

1.具肺癌家族史：45至74歲男性或40至74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

2.重度吸菸者：50至74歲吸菸史達20包-年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。