坣娜肺腺癌逝！醫揭「常被忽略3症狀」不只咳嗽 好發於女性

歌手坣娜於10月中旬辭世，一度傳出死因是胰臟癌，今（31）日坣娜的美籍猶太裔丈夫薛智偉首度發聲，表示坣娜是因肺腺癌病逝，肺腺癌再度受關注。澄清醫院中港分院表示，肺腺癌主要臨床症狀為胸悶、胸痛，導致患者頻繁呼吸不順或氣喘，其他症狀還包括疲勞感、體重減輕、食慾不佳、吞嚥困難、聲音嘶啞等，若出現上述症狀，應盡快就醫檢查，及早發現、治療。

澄清醫院中港分院官網指出，肺癌是指在肺臟及支氣管處長出惡性腫瘤，主要分為「小細胞癌」（佔所有肺癌的8至10％，其中90％有吸菸行為），及「非小細胞癌」（佔所有肺癌的88至90％）。根據衛福部公布2019（108年）年國人十大死因統計資料，肺癌已連續10年高居台灣癌症死亡率的首位。

非小細胞癌可細分為「肺腺癌（70％）、鱗狀上皮細胞癌（20％）、大細胞癌（約5％）」。其中肺腺癌是指肺臟內的腺體細胞產生病變，好發於女性，腫瘤擴大比較慢，初期症狀不明顯，一旦出現症狀，經診斷時已是第三或第四期，移轉速度快、死亡率偏高。

肺腺癌臨床症狀主要為胸悶、胸痛、慢性咳嗽，患者經常伴隨呼吸不順或氣喘，咳嗽若超過2週未痊癒，又沒有感冒、發燒的現象，應立即就醫檢查。其他症狀還包括「疲勞感、體重減輕、食慾不佳、吞嚥困難、聲音嘶啞、頸部與鎖骨淋巴結出現腫塊、身體其他部位有莫名疼痛感」，另外，肺腺癌症狀嚴重時，支氣管受到腫瘤壓迫，甚至有咳血、痰中帶血的情況，須格外留意。

