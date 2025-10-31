坣娜肺腺癌離世享年59歲 富商老公緊抱平靜離開⼈世

〔記者陽昕翰／台北報導〕美聲天后坣娜病逝享年59歲，她的美籍猶太裔夫婿薛智偉今天終於公開發聲，證實另一半是在10⽉14⽇因爲肺腺癌離世。薛智偉表示：「我將於12⽉14⽇舉辦坣娜的追思會，讓她的朋友與⽀持者透過這個機會來懷念她，細節⽇後會再通知⼤家，讓我們再⼀次因她相聚，感受她的愛與良善。」

坣娜生前力抗肺腺癌多年，病中仍維持⾃律的⽣活依然早起、作瑜伽，⽤極平靜的節奏看待⽣命，薛智偉表示：「⾝邊的朋友完全看不出她⾯對疾病的辛苦，溫暖善良的她⿎舞著每個⼈，也持續為我們的理想奮⾾著。這段時間，我們幾乎24⼩時相伴⽣活與⼯作。」

在坣娜離世的前3個⽉，⾝體明顯虛弱，她與薛智偉商量，希望以居家安寧的⽅式走完⼈⽣，最終薛智偉在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開⼈世。

薛智偉表示：「我們於2017年結婚。這8年，是我⼈⽣中最充滿啟發與感動的時光。我本是經營事業的商⼈，覺得顧好⾃⼰顧好家⼈就⾜夠。」然而在坣娜的啟發下，他才創立了JTCA猶台⽂化交流協會，希望透過猶太與台灣⽂化的交流，讓世界看⾒臺灣。

薛智偉常稱坣娜是天使，透露老婆總是笑著對他說：「你太⼩看我。」薛智偉慟別愛妻，感性表示：「她的智慧與靈魂遠超乎我所能想像。坣娜，我的愛⼈、我的妻⼦、我的朋友、我的老師，她讓我從只懂得經營事業的商⼈，提升視野並得到更多祝福。」

