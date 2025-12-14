坣娜肺腺癌離世今辦追思會！老公薛智偉為亡妻點蠟燭

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

演藝圈永遠的美聲天后坣娜（Na Tang），今（14）日由她的丈夫薛智偉為她舉辦了一場名為「IN LOVING MEMORY」的追思會。地點在猶太社區中心（JCC），被譽為是「最高規格」的生命盛典 。現場滿滿的各界貴賓、親朋好友送上愛與祝福，薛智偉更選在「猶太光明節」的第一天，親手為亡妻點亮蠟燭，象徵「愛與文化」的橋樑永不熄滅 。

薛智偉為亡妻點蠟燭祈福。（圖／猶台文化交流協會（JTCA）提供）

追思會以猶太教的儀式進行，拉比（Rabbi）帶領所有人一同哀悼與祝禱。追思會播出的 VCR，介紹著坣娜人生的序幕，影片提到，坣娜的母親自小就希望她跳芭蕾舞，從身體到美感的訓練一步步培養出她的藝術氣息，也為日後進入演藝圈奠定根基，這份來自母親的期待與愛，讓她始終保有一種不被污染的純粹。影片中，也特別收錄了坣娜獨有、充滿穿透力的笑聲，一種安定人心、帶著溫暖的力量陪伴大家。

薛智偉致詞說道：「和坣娜一起，是我人生最精彩的時刻。她不只是我的伴侶、老師，更是我推動猶台文化的最佳戰友。」追思會的壓軸，首度曝光了坣娜完整版單曲〈我的愛情片〉 ，這是獻給愛護坣娜的朋友與歌迷製作的「彩蛋」，影片中搭配她溫暖的歌聲，也讓這場「愛與文化的橋樑」追思會，畫下溫暖的句點 。

