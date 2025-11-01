坣娜肺腺癌離世！譚敦慈曝「煎過魚的油」恐產生有毒物質

歌手坣娜因肺腺癌病逝的消息引發各界關注。醫界指出，台灣女性肺癌患者高達九成不吸菸，普遍認為與廚房油煙高度相關。無毒教母譚敦慈就分享平日料理時採用的防癌烹飪方法，並強調「絕對不爆香」的重要性。

台灣女性肺癌患者高達九成不吸菸，普遍認為與廚房油煙高度相關 。（示意圖／pexels）

根據《TVBS新聞網》報導，無毒教母譚敦慈分享她為家人料理三餐時採用的防癌烹飪方法，強調自己「絕對不爆香」，因為油溫一旦過高產生油煙，就會出現有害致癌物質。她建議，採用燉、煮、滷等低溫烹調方式，控制溫度不超過100度，以減少有害物質的產生。

廣告 廣告

譚敦慈同時提醒，煎過魚的高溫油不應再次使用，因為油中的益成分已氧化，充滿魚香味的油反而可能轉變為有毒物質。此外，她也呼籲民眾每煮一道菜都應徹底清洗鍋具，以降低致癌風險。

延伸閱讀

糖尿病是腎臟沉默殺手！醫嘆：9成6腎病患者無病識感

傷口潰爛10年不會癒合 竟因「靜脈瓣膜閉鎖不全」惹禍

秋冬特別疲倦恐貧血警訊！女性與素食者是高危險群