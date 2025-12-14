坣娜肺腺癌離世！61歲資深名模「罹癌三期」悲喊：會不會下個就是我

記者徐珮華／台北報導

坣娜10月14日不敵肺腺癌離世，享年59歲，丈夫薛智偉今（14）日在猶太社區中心（JCC）為她舉辦「IN LOVING MEMORY」追思會。61歲資深名模包翠英稍早現身致哀，談及自己曾罹患大腸癌三期，化療期間接連聽聞罹癌名人離世，不禁心想：「說不定下次就是我了，我不曉得，呸呸呸！」

坣娜離世享年59歲，眾多星友現身追思會送別。（圖／猶台文化交流協會JTCA提供）

包翠英回憶多年前透過朋友介紹認識坣娜，當時朋友形容她外型亮眼、歌喉出色，希望能在她的牽線下進入唱片公司。後來坣娜順利以藝名「唐娜」推出專輯《告別臨界》正式出道，包翠英誇她相當有才華，天生就適合吃這碗飯。包翠英1992年定居美國後，一度與坣娜斷聯，相當感謝對方2017年與薛智偉舉辦婚宴時還特別邀請她，未料這也成了兩人最後一次見面。

包翠英坦言罹癌期間，經常心想「會不會下個就是我（離世）」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

包翠英約莫6年前透過一名藝人好友得知坣娜罹癌消息。她坦言從小對於癌症印象就像被宣判死刑，自己治療期間也常反覆思考「會不會下一個就是我」。得知坣娜離世後，她第一時間致電關心對方親姊姊，「她姊姊更難過，一路從她出道到退休都一直陪著她，等於當她秘書一路協助。」

對於坣娜離世，包翠英直呼惋惜，「我覺得她太年輕了，怎麼就突然走了」，也祝福她一路好走，「希望她解脫痛苦，如果有另外一個世界，就平平安安吧。」

