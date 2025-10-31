坣娜肺腺癌59歲病逝！肺腺癌症狀、原因、存活率為何？無聲殺手肺腺癌QA一次看
肺腺癌奪命！坣娜日前驚傳離世，享年59歲，丈夫證實確診肺腺癌第四期；以《好小子》系列電影成名的男星顏正國，10月初也是因肺腺癌病逝，享年50歲。肺癌是國人十大癌症死因排名首位，肺腺癌又是其中最常見的類型，發病年齡較輕；又因為與吸菸並非正相關，加上早期症狀不明顯，發現往往已是晚期，常被形容為「無聲殺手」。關於肺腺癌一定要知道的Q&A，Yahoo顧健康馬上帶你認識！
肺腺癌是什麼？
中國醫藥大學附設醫院說明，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，兩者的癌細胞生長、分化及擴散速度不同，治療方式與對化療的反應也有極大差別。
小細胞肺癌（小細胞未分化癌）
惡性程度最高，約占肺癌的10%～20%，和抽菸關係密切，常發生在呼吸道中央處。因癌細胞生長快速，會從淋巴或血液循環系統蔓延至其他組織或器官，一般難以藉由手術切除，對化療及放療的反應較非小細胞肺癌好；但整體而言，患者的預後比非小細胞肺癌差。
非小細胞肺癌
約占全部肺癌的80%～90%，生長速度、轉移速度相對較慢。依細胞型態主要可分為三類。
肺腺癌：即本文主軸，是肺癌中最常見的類型，發病年齡較輕，常發生於女性、未抽菸者。早期即可侵犯血管和淋巴管引起肝、腦、骨等遠處轉移。
鱗狀細胞癌：多見於老年吸菸男性，常長在肺部中央，長大速度不快、可以長到很大。手術切除機會較多，五年生存率較高。
大細胞癌：較小細胞癌轉移晚，手術切除機會較大。常長在肺臟表面，生長及擴散速度快，容易轉移淋巴結與其他器官。
衛福部2024年統計顯示，十大死因當中，癌症居於首位，而其中，氣管、支氣管和肺癌相關癌症患者共有1萬495人死亡，是死亡率最高的癌症。
肺腺癌症狀有哪些？
相較於其他類型的肺癌，肺腺癌前兆不明顯，加上患者大多無抽菸習慣，很容易被忽略，一旦診斷出來，往往已是晚期，肺腺癌因而被形容為「悄然無聲的殺手」。
澄清醫院中港分院衛教資料所示，肺腺癌主要臨床症狀包含以下五點，如發現相關症狀，要小心可能是肺腺癌的警訊，應盡速就醫檢查。
胸悶或胸痛，導致患者頻繁出現呼吸不順或氣喘。
慢性咳嗽超過兩周未痊癒，且沒有感冒、發燒。
頸部與鎖骨淋巴結出現腫塊，身體其他部位有莫名疼痛感。
支氣管受腫瘤壓迫，有咳血且痰中帶血的情況。
出現疲勞感、體重減輕、食慾不佳、吞嚥困難、聲音嘶啞。
上述症狀外，不乏有患者會因為癌細胞轉移到骨頭，感覺背部疼痛難耐，就醫才發現是肺腺癌晚期的情形。所以如果感覺背部劇烈疼痛，也要提高警覺！
肺腺癌原因是什麼？有哪些風險因子？
肺腺癌屬於肺癌的一種，說到罹患肺癌的原因，大家可能會優先想到吸菸。但不同於以往認為抽菸就會罹患肺癌的認知，胸腔內科醫師鐘威昇指出，在台灣約有50%以上的肺癌患者不抽菸；經過分析認為，現今肺癌的病因，主要來自於「基因的不穩定性」、「環境致癌物的刺激」及「遺傳關係」。
根據全民健康基金會資料，腫瘤的基因可分為「驅動基因」與「旁觀基因」。前者會帶動細胞發生惡化，但了解驅動基因有助於患者選擇適合的標靶藥物，比如EGFR上皮生長因子受體突變。而本身不具致癌能力，當基因發生變化，會連帶受到影響的基因，則稱為旁觀基因，比如中研院與台大醫院團隊，研究分析罹患肺腺癌的病友，發現74%不曾抽菸且小於60歲的女性，體內APOBEC酵素突變程度高，其中的APOBEC就屬於旁觀基因。
除此之外，肺腺癌的成因亦與環境、生活習慣相關。長期暴露於致癌物，包含吸菸、二手菸、金屬化合物、燃燒重金屬產生的廢棄物、汽機車廢氣、空氣污染、油煙及醃製食品（如臘腸、炸香腸）等，都是可能導致肺腺癌的危險因子。日常生活中應避免接觸這些致癌物，若工作長期會接觸到相關因子，更應做好自我防護。另外，本身曾罹患肺部慢性疾病、肺結核、有肺癌家族史者，也較容易罹患肺腺癌，應保持警覺。
肺腺癌檢查方式為何？有公費篩檢嗎？
要檢查肺腺癌，目前最普遍的診斷方式胸部X光片檢查，快速且價格便宜，但2公分以下的病變較難判讀。另外還可透過痰細胞學檢查、基因檢測、正子攝影等方式檢查。
低劑量電腦斷層掃描（LDCT），是目前最靈敏有效的檢測方式，價格雖昂貴，但優點是能偵測到小於0.3公分的腫瘤，並判斷出癌症分期。然而，低劑量電腦斷層掃描仍有「偽陽性高」的缺點，個案多半是良性肺結節，而非肺腺癌；這樣的過度診斷，可能導致過度治療，胸腔內科醫師高劍虹便建議，低劑量電腦斷層掃描應以「高風險族群」篩檢為主。我國國健署有針對「具肺癌家族史」、「具重度吸菸史」兩大肺癌高風險族群，補助每兩年一次的免費LDCT篩檢，符合資格者務必把握機會安排檢查。
具肺癌家族史：45歲～74歲男性或40歲～74歲女性，且其有血緣關係的父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌患者。
具重度吸菸史：50歲～74歲吸菸史達20包-年以上，且有意願戒菸或戒菸未達15年者。包-年定義為「平均每天吸菸包數（20支菸=1包菸）」x「吸菸年數」，若達20以上，即符合20包-年資格。
肺腺癌治療方式有哪些？
依據中國醫藥大學附設醫院資料，肺癌的治療方式，可分為手術治療、化學治療、放射線治療、標靶藥物治療、免疫治療等。
手術治療：手術切除病灶，是早期肺癌病患的首選治療方式。
化學治療：透過特殊藥物抑制癌細胞生長或殺死癌細胞，但通常也會對正在生長的正常細胞造成影響。
放射線治療：透過高能量放射線把癌細胞殺死。
標靶治療：標靶藥物治療需配合基因診斷，比如晚期的肺腺癌且EGFR突變陽性病人，應第一線接受EGFR標靶藥物治療；ALK基因重組檢測為陽性的晚期肺癌病人，則應優先以ALK標靶藥物治療。標靶藥物通常不會影響正常細胞，也比較沒有化療的噁心、嘔吐、掉髮、骨髓抑制、白血球下降等副作用，多數患者接受度較高；但僅能壓制癌細胞生長，無法根除且可能產生抗藥性。
免疫治療：使用免疫檢查點抑制劑，重新喚起免疫系統，使其攻擊癌細胞。
肺腺癌存活率多少？
澄清醫院中港分院表示，肺腺癌症狀依肺腫瘤的大小及侵犯程度，可分為一、二、三、四期，每一期的存活率不盡相同。
第一期：腫瘤在肺部，早期症狀不明顯，沒有侵犯到鄰近組織，也沒有淋巴腺轉移，接受手術切除後的五年存活率超過60％。
第二期：腫瘤已侵犯到鄰近組織，或已轉移到肺門淋巴腺，術後五年存活率為47％。
第三期：縱膈淋巴腺已轉移成腫瘤，或腫瘤侵犯到食道、胸膜、胸壁、氣管、大血管、心臟等器官，術後五年存活率為30％。
肺癌晚期（第四期）：腫瘤已擴散到其他部位或器官組織，包含肝臟、心臟、食道、骨髓或腦部，極高機率造成惡性肋膜腔積液，存活率約15％。
不過，由於醫學發展快速，治療方式持續進步，且每位患者的病況不盡相同，五年存活率只是統計期間平均的數據展現，僅供參考，不一定適用於每一名患者，有許多肺腺癌晚期患者穩定控制疾病，活得更久，因此保持正面心態配合治療，才是提升存活率的關鍵。
肺腺癌預防怎麼做？
想要遠離肺腺癌，衛福部分享四招守護肺的健康，大家可以跟著做，降低罹患各式肺癌的風險哦！
戒菸、避免菸害：吸菸是影響肺癌的危險因子。暴露於二手菸環境，也會增加肺癌的死亡風險；故與吸菸者同住，得肺癌的機率比一般人高20%到30%。建議吸菸者可撥打免費戒菸服務專線0800-63-63-63尋求專業諮詢，參考戒菸教戰手冊或至戒菸服務合約機構，接受戒菸治療服務。
遠離油煙、空污：減少接觸廚房油煙，遠離空氣污染或廢氣多的地方。烹煮時應開啟排油煙機，為減少油煙，可多選擇水煮、清蒸方式烹調。外出時可隨時注意空氣品質監測網訊息並配戴口罩；由戶外進入室內，要洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，減少細懸浮微粒（PM 2.5）的暴露；空氣品質不佳時，盡量避免戶外活動或改變運動型態，避開交通高峰時段及路段。
低劑量胸部電腦斷層掃描（LDCT）：是目前唯一具國際實證可早期發現肺癌的篩檢工具。民眾可進一步參考國健署「我該不該做低劑量電腦斷層檢查？」手冊及影片。
警訊早就醫：常見的肺部警訊包含：持續咳嗽且有惡化情形、痰中帶有血絲或咳血持續一段時間、呼吸急促或出現喘鳴聲、持續胸痛且有惡化情形、聲音沙啞、四肢關節疼痛、無預警體重下降與食慾不振等。了解以上八種肺部警訊，有助於提高自我警覺，如有異常可及早治療。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：羅芋宙、廖梓鈞
