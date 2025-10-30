坣娜胰臟癌病逝！《奢求》、《自由》成絕響 傳12月15日舉辦告別式

記者林宜君／台北報導

坣娜驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲。（圖／翻攝自坣娜FB）

歌壇傳來令人不捨的消息！以《奢求》、《自由》等歌曲走紅的資深歌手坣娜，因胰臟癌病逝，享年59歲。據傳，坣娜的告別式將於12月15日舉行，家屬低調籌備中。生前勇敢與病魔抗爭的她，一路展現頑強意志，如今離開，讓不少圈內好友與歌迷萬分不捨。

坣娜《奢求》一曲成絕響。（圖／翻攝自金曲年代GOLDEN ERA YT）

坣娜在演藝圈以獨特嗓音與真摯情感著稱，曾演出電影《小畢的故事》，也主持多檔綜藝節目，是許多人的青春記憶。近年她長期飽受紅斑性狼瘡及車禍後遺症困擾，據悉更於2、3年前確診胰臟癌。由於個性堅強，她選擇隱瞞病情，不願親友與外界擔心，仍努力復健、保持樂觀。

鄭怡也在社群平台上感嘆，我相信，以坣娜倔強好強的個性，肯定希望她美麗的倩影永遠留在大家心中。（圖／翻攝自鄭怡FB）

2021年，她仍堅持舉辦「自由演唱會」，以燦爛笑容站上舞台，當時的她體力雖已大不如前，卻全情投入，完成了人生中最動人的謝幕演出。演唱會總製作人張曼芸表示：「雖然有心理準備，但仍難以釋懷。」她也希望媒體報導時能採用那場演唱會的宣傳照，「這是她舞台表現最出色的一次」。好友鄭怡也在社群平台上感嘆：「我相信，以坣娜倔強好強的個性，肯定希望她美麗的倩影永遠留在大家心中，那個唱《奢求》《自由》，美的讓人心碎的女子。她苦了一輩子，最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的」。

