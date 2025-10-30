坣娜胰臟癌病逝！民歌天后鄭怡曝：在老公身旁離世

美聲歌手坣娜，曾唱紅《奢求》、《解藥》等經典歌曲，卻在昨（29）日傳出因胰臟癌病逝。民歌天后鄭怡在臉書發文說，坣娜最後是在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的。而坣娜在2021年舉辦的演唱會，也成了她的謝幕之作。還有粉絲發現，坣娜的臉書上有一段影片，是幾年前坣娜用希伯來文翻唱的歌曲，這似乎成了坣娜留給粉絲的最後一段「告別訊息」。

曾經唱紅《奢求》、《自由》等歌曲的玉女歌手坣娜辭世，粉絲湧入她的臉書哀悼，發現幾年前坣娜用希伯來文翻唱的歌曲。影片中寫下，不分宗教，希望得到上天的恩賜與祝福，祈禱所有人健康與平安，這似乎成了坣娜留給粉絲的最後一段「告別訊息」。

坣娜曾用希伯來文翻唱一段歌曲。圖／翻攝自坣娜YT

同樣心痛不捨的，還有坣娜的猶太籍老公，兩人理念相似，一路走來互相依靠，更一起創立台北猶太社區中心，上頭還印著兩人的名字。外傳身家超過280億的猶太籍富商老公，因為前妻生病離世，才與坣娜相識相戀，展開宛如童話故事般的戀情與婚姻。

坣娜生前與病魔抗爭多年，演唱會製作人曾透露，她生前最後一場演唱會時，曾擔心身體撐不住，但最後還是用完美表現征服全場。民歌天后鄭怡也分享，「有一個好朋友在最後一年有常去看她，她非常低調而且要朋友保守秘密，千萬不可對外說。朋友說一個月前最後一次去看她，是哭著走出她的家門。」

民歌天后鄭怡透露坣娜是在老公身旁過世。圖／台視新聞

鄭怡指出，以坣娜倔強好強的個性，肯定希望她美麗的倩影永遠留在大家心中，「那個唱《奢求》《自由》，美的讓人心碎的女子。她苦了一輩子，最後在愛她的先生身旁過世，起碼是美好的。」

坣娜淡出演藝圈的日子，投身瑜伽與公益，長年助養數十名兒童，熱心善舉更感動許多人。如今坣娜的音樂還在，但回到了更深的寧靜，正如她生前最後一篇貼文寫道「人生是一趟單程票」，也成了她留給世人的最後溫柔叮嚀。

坣娜的最後一篇臉書發文。圖／翻攝自坣娜臉書

